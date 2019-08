Celjanom prvi derbi sezone proti Velenjčanom in sedmič superpokal

V prvem polčasu so bili vseskozi v vodstvu izbranci celjskega stratega Tomaža Ocvirka, njihova prednost je vseskozi znašala dva gola, najbolj udarno pa so zaigrali v končnici prvega polovice tekme. Po golih Davida Razgorja v 28. minuti so prvič povedli za tri gole (12:9), v izdihljajih prvega polčasa pa je Matic Grošelj povišal na 13:9. V uvodu druge polovice tekme so zdesetkani Velenjčani - na mestu krožnega napadalca sta manjkala Miha Kavčič in Vladimir Bojanić, tako da sta nastalo vrzel na črti zapolnila zunanja Vid Levc in Jernej Drobež - zaigrali slabo, Celjani pa so jim po golihJosipa Šarcain Dioga Silve ušli na pet golov (15:10). Izbranci velenjskega trenerja Zorana Jovičića niso vrgli puške v koruzo, zaigrali so pogumno in bojevito ter se v 42. minuti po golu Matica Verdineka približali na vsega en gol (16:17). Do 55. minute je bila tekma povsem odprta. Celjani so imeli zgolj gol prednosti (22:21), po zadetkih Kristjana Horžena in Gala Margučapa so dve minuti kasneje povišali na +3 (24:21). To je bila zadostna zaloga za končno zmago in sedmo zmago v slovenskem superpokalu.

V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Josip Šarac s šestimi, v velenjski pa Aleks Kavčič s sedmimi zadetki.

Na tekmi so podelili priznanja najboljšim posameznikom v minuli sezoni. Najbolj koristen igralec (MVP) in strelec (226 golov) je bil Matic Verdinek, najboljši vratar pa Emir Taletović (oba Gorenje Velenje).