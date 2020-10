Celjanom spodrsnilo na pomembni tekmi

Celjski rokometaši so izgubili izjemno pomembno tekmo v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Po prepričljivem zmagoslavju pred tednom dni v Zagrebu so danes v Zlatorogu po hudem boju morali priznati premoč neposrednemu tekmecu za šesto mesto v skupini B iz ukrajinskega Zaporožja. V elitnem klubskem tekmovanju sledi tritedenski premor zavoljo kvalifikacijskega ciklusa za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022.

Izbranci celjskega trenerja Tomaža Ocvirka so zaradi pomembnosti tekme uvodoma zaigrali v krču, predvsem to velja za igro v napadu, kjer nikakor niso našli ustreznih rešitev za ukrajinsko obrambo. Po uvodni zadregi so se vendarle malce sprostili, med osmo in deveto minuti naredili delni izid 3:0 in povedli s 4:1.

Slovenski prvaki so v nadaljevanju prikazali zelo bledo predstavo. Tekmeci iz Zaporožja so dokaj hitro vzpostavili ravnotežje na igrišču in izkoristili vse večje razpoke v domači obrambni vrsti ter jim dokaj hitro zadihali za ovratnik, v 20. minuti pa jih povsem ujeli in izenačili na 10:10.

Domača klop je zahtevala minuto odmora, a premikov na bolje ni bilo. Le dve minuti kasneje so domači rokometaši prvič na dvoboju tekmecu pogledali v hrbet (11:12). V 26. minuti je zaostanek narasel na tri gole (12:15), razlika pa se do odhoda na veliki odmor - predvsem zaradi simultanke Belorusa Barisa Puhovskega, ki jim je zabil pet golov - ni spremenila (14:17).

Celjanom igra ni stekla niti v začetku drugega polčasa, še naprej so igrali konfuzno in nepovezano, vse to pa so njihovi tekmeci iz Ukrajine izkoristili in jim ušli na štiri gole (14:18). A Ocvirkovi varovanci niso vrgli puške v koruzo, strnili so svoje vrste in v 39. minuti po golu Jana Grebenca tekmo postavili v začetno izhodišče (20:20).

Ko je že kazalo, da so domači rokometaši ujeli pravi ritem, pa je sledila nova hladna prha - gosti so jim v 43. minuti znova ušli na tri gole (22:25). Celjani so se pogumno spustili v lov za tekmecem in v 56. minuti - po goluPatrika Lebna - izenačili na 30:30.

Prelomni trenutki dvoboja so bili izjemno napeti in dramatični. Celjani so dobro minuto pred koncem po golu Domna Novaka s 7-metrovke izenačili na 31:31, a so gosti v začetku zadnje minute znova ušli (31:32). Gostitelji v zadnjih 54 sekundah - tudi po minuti odmora Ocvirka - niso dosegli izenačujočega gola, vse njihove akcije so gosti iz Ukrajine zaustavili in se po zmagi v Celju na lestvici zavoljo boljše razlike v golih ob enakemu številu točk prebili pred osmoljence današnje tekme.

V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovitaDomen Novak s sedmimi in Patrik Leban s šestimi goli.

* Dvorana Zlatorog, brez gledalcev, sodnika: Andorka in Hucker (oba Madžarska).

* Celje Pivovarna Laško: Ivić, Vujović, Cvetko 1, Mazej, Razgor 1, Marguč 2, Šarac, Grošelj 2, Poteko 2, Kodrin 4, Horžen 1, Grebenc 2, Mlakar 3, Leban 6, Novak 7, Načinović.

* Motor Zaporožje: Maroz, Vjunik, Vujović, Kubatko, Babičev, Malašinskas, Puhovski, Denisov, Orbović, Kozakjevič, Horiha, Gurkovski, Buržak, Kasai, Minotski, Bohan.

* Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 5 (4), Motor Zaporožje 2 (2).

* Izključitve: Celje Pivovarna Laško 4, Motor Zaporožje 10 minut.

* Rdeči karton: /.