Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se v 12. krogu Lige prvakov z zelo lepo zapolnjenem Zlatorogu merili z Barcelono. Potem ko so prvi polčas dobili za tri (15:12), so Celjani vodili vse do predzadnje minute, nato pa so rokometaši Blaugrane s tremi zaporednimi zadetki poskrbeli za popoln preobrat (27:28). Celje je trenutno s tremi zmagami in devetimi porazi na sedmem mestu svoje skupine.

