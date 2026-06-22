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Celjski rokometaši znova med evropsko elito v Ligi prvakov

Celje, 22. 06. 2026 11.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Slavje celjskih rokometašev po naslovu državnih prvakov

Evropska rokometna zveza (EHF) je danes potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni Ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadlo tudi Celju Pivovarni Laško, je EHF zapisal na spletni strani. Rokometašice Krima so imele mesto v ligi prvakinj že zagotovljeno.

Celje Pivovarna Laško se po treh letih znova vrača v Ligo prvakov.
Celje Pivovarna Laško se po treh letih znova vrača v Ligo prvakov.
FOTO: Damjan Žibert

Upravni odbor slovenskih prvakov je pred 11 dnevi potrdil, da se je klub prijavil za igranje med evropsko elito. Slovenija je imela nazadnje svojega predstavnika v Ligi prvakov v sezoni 2023/24, ko je tam tekmovalo prav Celje in ostalo brez zmage na 14 tekmah skupinskega dela. Za to sezono so na krovni zvezi pripravili razširitev in spremembo tekmovalnega sistema, saj bo namesto dosedanjih 16 klubov med elito nastopalo 24 zasedb.

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Deset mest je bilo oddanih že prej, in sicer Barceloni, PSG, Magdeburgu, Veszpremu, Kolstadu, Kielcam, Sportingu iz Lizbone, Dinamo Bukarešti, Aalborgu in Zagrebu. Kot zmagovalec Evropske lige bo v Ligi prvakov igral tudi nemški Melsungen, ostala mesta v njej pa so poleg Celja zasedli še Aarhus, GOG Gudme, Nantes, Montpellier, Füchse Berlin, Pick Szeged, Vardar, Wisla Plock, Porto, Partizan, Kriens-Luzern in Kristianstad.

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Trem prijavam EHF ni ugodil, in sicer madžarski Tatabanyi, islandskemu Valurju in norveškemu Elverumu. V celoti je znana tudi zasedba v Ligi prvakinj, ki pa za naslednjo sezono še ostaja v zdajšnji podobi s 16 ekipami. Mesto v njej so imeli že prej zagotovljeno pri Krimu OTP Group Mercatorju.

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Naslednjo sezono bodo med elito igrale še rokometašice Podravke, Esbjerga, Bresta, Metza, Blomberg-Lippeja, Györa, Budućnosti, Storhamarja in Glorie iz Bistrite. Uspešno so se prijavile tudi ekipe Odenseja, Nykoebinga, Borussie iz Dortmunda, Ferencvarosa, Sole in Bukarešte. Neuspešna je bila prijava norveškega Moldeja.

Žreb skupinskega dela obeh tekmovanj bo na Dunaju v petek ob 11. uri.

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