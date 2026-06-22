Celjski rokometaši znova med evropsko elito v Ligi prvakov

Janez želi zaposliti svojega sina, pa pokliče starega prijatelja, visokega državnega uradnika: "Janez, pa sploh ni problema! Zaposlil ga bom v državni upravi. Plače bo imel okrog 4200 pa nič ne bo rabil delati!" "Pa veš, jaz bi rad da on nekaj dela. Nekaj bolj skromnega." "Dobro, ga bom zaposlil kot direktorja v eni dobri firmi. Plače bo imel okrog 3100 in nekaj bo moral tu in tam narediti." "Samo jaz bi rad, da vseeno malo več dela. Da se nekaj nauči." "Potem pa bo šef oddelka v tem podjetju. Imel bo okrog 1500 plače in dosti bo moral delati." "Samo jaz bi rad da dobi nekaj bolj skromnega, da bo znal cenit." "Povej, koliko hočeš, da zasluži?" "700 za začetek." "E, dragi moj prijatelj, to pa ne gre! Za tako plačo pa mora imeti fakulteto!"