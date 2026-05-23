Celjski pivovarji po drami (vendarle) v finale

Celjani v obračunu proti tekmecem iz Slovenj Gradca niso blesteli, kljub toplo-hladni predstavi pa so si na odločilni tretji polfinalni tekmi izborili nastop v velikem finalu proti branilcem naslova iz Ljubljane. Prva tekma proti LL Grosistu Slovanu bo v dvorani na Kodeljevem na sporedu že v sredo ob 19. uri. Izbranci domačega trenerja Klemna Luzarja so prvič na dvoboju nekoliko lažje zadihali v končnici prvega polčasa, ko so si priigrali prednost treh golov (16:13, 17:14, 18:15 in 19:16).

Nato so na veliko sceno stopili srčni rokometaši iz Slovenj Gradca ter si po golih Tjaža Štalekarja in Tomislava Špruka v 45. minuti priigrali dva zadetka prednosti (25:23).V razburljivi končnici se je tehtnica nagibala na eno in drugo stran. V 59. minuti je bila tekma povsem odprta (35:35), za gostitelje pa sta gola odrešitve dosegla Luka Perić in Žiga Mlakar za končno zmago s 37:35.

Pri gostiteljih sta bila najučinkovitejša Andraž Makuc z devetimi in Perić z osmimi goli, vratar Gal Gaberšek pa je zbral deset obramb. Špruk je za goste dosegel 12, Veljko Stanojević sedem golov, vratar Aljoša Čudić pa je zaustavil 12 strelov.

Izid, liga NLB, končnica:

polfinale, 3. tekma:

Celje Pivovarna Laško - Slovenj Gradec 37:35 (19:17)