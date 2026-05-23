Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Celjski pivovarji po drami (vendarle) v finale

Celje, 23. 05. 2026 20.45 pred 36 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.J. STA
FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na tretji polfinalni tekmi lige NLB premagali Slovenj Gradec s 37:35 in se z izidom 2:1 v zmagah uvrstili v veliki finale. Tam jih že čaka ljubljanski Slovan, ki je prav tako z 2:1 v zmagah ugnal Trimo Trebnje.

Klemen Luzar
Klemen Luzar
FOTO: David Valant

Celjani v obračunu proti tekmecem iz Slovenj Gradca niso blesteli, kljub toplo-hladni predstavi pa so si na odločilni tretji polfinalni tekmi izborili nastop v velikem finalu proti branilcem naslova iz Ljubljane. Prva tekma proti LL Grosistu Slovanu bo v dvorani na Kodeljevem na sporedu že v sredo ob 19. uri. Izbranci domačega trenerja Klemna Luzarja so prvič na dvoboju nekoliko lažje zadihali v končnici prvega polčasa, ko so si priigrali prednost treh golov (16:13, 17:14, 18:15 in 19:16).

Preberi še Zaskrbljeni Zorman po zmagi: Nekaterih stvari ne znam razložiti

Nato so na veliko sceno stopili srčni rokometaši iz Slovenj Gradca ter si po golih Tjaža Štalekarja in Tomislava Špruka v 45. minuti priigrali dva zadetka prednosti (25:23).V razburljivi končnici se je tehtnica nagibala na eno in drugo stran. V 59. minuti je bila tekma povsem odprta (35:35), za gostitelje pa sta gola odrešitve dosegla Luka Perić in Žiga Mlakar za končno zmago s 37:35.

Pri gostiteljih sta bila najučinkovitejša Andraž Makuc z devetimi in Perić z osmimi goli, vratar Gal Gaberšek pa je zbral deset obramb. Špruk je za goste dosegel 12, Veljko Stanojević sedem golov, vratar Aljoša Čudić pa je zaustavil 12 strelov.

Izid, liga NLB, končnica:
polfinale, 3. tekma:
Celje Pivovarna Laško - Slovenj Gradec 37:35 (19:17)

rokomet slovenija celje slovenj gradec

Gajser šesti v kvalifikacijah, Pancar 11.

Nov podvig Zale Marie Žibret: drugič zapored z medaljo na EP

24ur.com Slovan se je z zmago približal vodilnemu Celju
24ur.com Jeseničani v polfinalu alpske lige še drugič zmagali
24ur.com Celjani po zmagi nad Trebanjci do 23. naslova pokalnih prvakov
24ur.com Krka šokirala Celje, Slovan že drugič v tednu dni nadigral Velenjčane
24ur.com Perugia s 3:0 odpravila Poljake in ubranila naslov v ligi prvakov
24ur.com Prvaki upravičili vlogo favorita: derbi Slovana in Celja vsaj malo spomnil na neke druge čase
24ur.com Slovan do tesne zmage nad Trebanjci, Celjani začasno na vrh
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
23. 05. 2026 21.21
Sedaj pa cele da sesujejo zormana in lublančane
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
Zakaj nastane mastitis in kako ga preprečiti
Zakaj nastane mastitis in kako ga preprečiti
'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
zadovoljna
Portal
Z njim Nina Pušlar pričakuje otroka
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
vizita
Portal
Govorite vsaj dva jezika? To bi lahko močno vplivalo na vaše kognitivno zdravje
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
cekin
Portal
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
moskisvet
Portal
On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
dominvrt
Portal
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
okusno
Portal
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
voyo
Portal
Poletje
Delovna akcija
Delovna akcija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Dosje Jarak
Dosje Jarak
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725