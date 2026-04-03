Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Celjani želijo potrditi premoč in se po 21 letih vrniti v polfinale

Celje, 03. 04. 2026 19.46 pred 24 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
S.V.
RK Celje Pivovarna Laško

Celjski rokometaši so danes prispeli v romunski Buzau, kjer bodo v soboto ob 17. uri odigrali povratno četrtfinalno tekmo Evropskega pokala.

Celjski rokometaši po zmagi nad romunsko zasedbo.
Celjski rokometaši po zmagi nad romunsko zasedbo.
FOTO: David Valant

Celjani so si minulo soboto v Zlatorogu pred 3.247 navijači priigrali zmago z devetimi zadetki prednosti (41:32). Razlika, na katero se ne bodo zanašali, saj si v Romuniji želijo nove zmage in dokazati, da so boljša ekipa. Zmaga prinaša polfinale, ki so ga Celjani nazadnje okusili pred 21 leti.

"Devet golov je lepa prednost, ampak ni neulovljiva in mislim, da moramo iti s to miselnostjo v povratno tekmo. Se pravi, da ne gremo braniti rezultata, ampak gremo dokazati, da smo boljša ekipa in poskušati zmagati. In mislim, da je to edini pravi način in pristop, ki nas lahko pelje v polfinale," je pred povratno tekmo dejal trener Celja Pivovarne Laško Klemen Luzar.

"Vemo, kaj nas čaka tam. Mislim, da bo popolnoma drugačna tekma kot ta prva v Celju. V soboto moramo čim bolj odmisliti vse, kar je bilo, in osredotočeni iti v tekmo. Menim, da lahko končamo delo in se uvrstimo v polfinale," pa dodaja krilni rokometaš Luka Perić.

rokomet rk celje pivovarna laško luzar perić
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Midi10
04. 04. 2026 08.22
Po 21 letih vrnili v polfinale tretjerazrednega tekmovanja ne pa v polfinale v ligi prvakov, ne zavajajte ljudi z neumnimi naslovi
Odgovori
0 0
Pridiprav
03. 04. 2026 21.54
Test 2
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677