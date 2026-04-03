Celjani želijo potrditi premoč in se po 21 letih vrniti v polfinale

Celjski rokometaši po zmagi nad romunsko zasedbo. FOTO: David Valant

Celjani so si minulo soboto v Zlatorogu pred 3.247 navijači priigrali zmago z devetimi zadetki prednosti (41:32). Razlika, na katero se ne bodo zanašali, saj si v Romuniji želijo nove zmage in dokazati, da so boljša ekipa. Zmaga prinaša polfinale, ki so ga Celjani nazadnje okusili pred 21 leti.

"Devet golov je lepa prednost, ampak ni neulovljiva in mislim, da moramo iti s to miselnostjo v povratno tekmo. Se pravi, da ne gremo braniti rezultata, ampak gremo dokazati, da smo boljša ekipa in poskušati zmagati. In mislim, da je to edini pravi način in pristop, ki nas lahko pelje v polfinale," je pred povratno tekmo dejal trener Celja Pivovarne Laško Klemen Luzar.