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Drugi športi

Pri Anžičih se prepletata rokomet in košarka

Celje, 27. 10. 2026 20.14 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J. M.F.
Družina Anžič

Alenka Potočnik Anžič je nekdanja košarkarica in slovenska reprezentantka, danes predsednica rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, sin Aljuš eden najbolj talentiranih rokometašev na svetu, hči Ana Nuša kapetanka košarkaric celjske Cinkarne, oče Aleš trener vratarjev v rokometnem klubu.

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So preprosta družina iz Celja, kjer pa, tudi pri nedeljskem kosilu, šport predstavlja najpogostejšo temo pogovorov. In rokomet je, z dnem, ko je postala mama predsednica kluba, v debatah prevladal nad košarko.

V Celju, rokomet in ženska košarka, uživata poseben status. Nekaj, kar sta na parketu nekoč začutila tudi Alenka Potočnik Anžič in njen soprog Aleš, danes trener rokometnih vratarjev. Oba pa ponosna starša, gledano šport, izjemno uspešnih otrok. Rokometnega talenta, ki navdušuje iz kroga v krog, košarkarice, ki nosi kapetanski trak serijskih prvakinj. Ne čudi, da je šport v družini osrednja tema vseh pogovorov.

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Zvrhana mera podpore je tisto, kar Ana Nuša in Aljuš vseskozi čutita. Od maja leta 2025 se je spremenilo le to, da je predsednica slovenskih rokometnih prvakov njuna mama. In kot nekdanji rokometni vratar, danes trener vratarjev, sinov napredek prepušča stroki. V katerem raste, dnevno napreduje.

In če sta bila nekoč otroka s tribun spodbuda staršema, sta starša danes njuna največja navijača. Le razmerje košarka - rokomet v družini ni več v popolnem ravnovesju. In vsi ta hip živijo za tekmo z Zagrebom.

RK Celje - RK Zagreb
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FOTO: 24ur.com
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