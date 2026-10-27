Pri Anžičih se prepletata rokomet in košarka

So preprosta družina iz Celja, kjer pa, tudi pri nedeljskem kosilu, šport predstavlja najpogostejšo temo pogovorov. In rokomet je, z dnem, ko je postala mama predsednica kluba, v debatah prevladal nad košarko.

V Celju, rokomet in ženska košarka, uživata poseben status. Nekaj, kar sta na parketu nekoč začutila tudi Alenka Potočnik Anžič in njen soprog Aleš, danes trener rokometnih vratarjev. Oba pa ponosna starša, gledano šport, izjemno uspešnih otrok. Rokometnega talenta, ki navdušuje iz kroga v krog, košarkarice, ki nosi kapetanski trak serijskih prvakinj. Ne čudi, da je šport v družini osrednja tema vseh pogovorov.