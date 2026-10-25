Celjani v napeti končnici do zmage nad Ribnico

Za rokometaše iz knežjega mesta je bila tekma proti Ribničanom generalka za sredino zadnjo tekmo v Ligi prvakov proti Zagrebčanom. V 12. minuti so si po golu Tadeja Mazeja prvič priigrali tri gole prednosti (7:4), v končnici prvega polčasa pa so podvojili svojo prednost (17:11, 18:12, 19:13).

Celjska zasedba je z velikimi težavami vknjižila sedmi par točk v sezoni. Po številu točk se je izenačila s Krko iz Novega mesta, obe ekipi pa za vodilnim LL Grosistom Slovanom zaostajata dve točki. Ribnica po sedmem porazu ostaja v spodnjem delu razpredelnice.

V drugi polovici tekme niso bili tako prepričljivi. Tekmeci iz dežele suhe robe so se jim v 42. minuti približali na dva gola zaostanka (22:24), šest minut kasneje so jim po zadetku Saše Đekića povsem zadihali za ovratnik (26:27), v 52. minuti pa jih po golu Luke Vukićevića ujeli (28:28).

V 58. minuti je bila tekma povsem odprta (31:31), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so Celjani le strli odpor Ribničanov. Žiga Grabar je zadel za domače vodstvo z 32:31, nato je vratar Gal Gaberšek ubranil strel Vukićevića, domači rokometni biser Aljuš Anžič pa je v zadnji minuti zadel za vodstvo 33:31.

V domači ekipi je bil najučinkovitejši Anžič s sedmimi goli, medtem ko je Gaberšek zbral 14 obramb. V gostujoči zasedbi sta prednjačila Vukićević s 13 goli in vratar Žan Rauh s 15 obrambami.