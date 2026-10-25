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Celjani v napeti končnici do zmage nad Ribnico

Celje, 25. 10. 2026 20.43 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Celje Pivovarna Laško

Rokometaši RK Celje Pivovarna Laško so v 9. krogu Lige NLB v dvorani Zlatorog gostili ekipo RD Riko Ribnica in po razburljivi končnici slavili zmago s 33:32. Čeprav Celjani niso prikazali svoje najboljše predstave, so v odločilnih trenutkih vendarle našli pot do dveh točk.

Celjska zasedba je z velikimi težavami vknjižila sedmi par točk v sezoni. Po številu točk se je izenačila s Krko iz Novega mesta, obe ekipi pa za vodilnim LL Grosistom Slovanom zaostajata dve točki. Ribnica po sedmem porazu ostaja v spodnjem delu razpredelnice.

Za rokometaše iz knežjega mesta je bila tekma proti Ribničanom generalka za sredino zadnjo tekmo v Ligi prvakov proti Zagrebčanom. V 12. minuti so si po golu Tadeja Mazeja prvič priigrali tri gole prednosti (7:4), v končnici prvega polčasa pa so podvojili svojo prednost (17:11, 18:12, 19:13).

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V drugi polovici tekme niso bili tako prepričljivi. Tekmeci iz dežele suhe robe so se jim v 42. minuti približali na dva gola zaostanka (22:24), šest minut kasneje so jim po zadetku Saše Đekića povsem zadihali za ovratnik (26:27), v 52. minuti pa jih po golu Luke Vukićevića ujeli (28:28).

V 58. minuti je bila tekma povsem odprta (31:31), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so Celjani le strli odpor Ribničanov. Žiga Grabar je zadel za domače vodstvo z 32:31, nato je vratar Gal Gaberšek ubranil strel Vukićevića, domači rokometni biser Aljuš Anžič pa je v zadnji minuti zadel za vodstvo 33:31.

V domači ekipi je bil najučinkovitejši Anžič s sedmimi goli, medtem ko je Gaberšek zbral 14 obramb. V gostujoči zasedbi sta prednjačila Vukićević s 13 goli in vratar Žan Rauh s 15 obrambami.

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