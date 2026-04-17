Celje z mladci po trilerju šokiralo Slovan selektorja Zormana

Mladi rokometaši iz knežjega mesta so po pravem trilerju in srčnem boju v polfinalu izločili favorizirane branilce naslova iz Ljubljane, ki jih vodi slovenski selektor Uroš Zorman.
Na današnjem prvem polfinalnem obračunu v kultni dvorani pod Rožnikom je odločitev o zmagovalcu padla šele po izvajanju sedemmetrovk, kjer so bili bolj zbrani in preudarni Celjani, tako da bodo v soboto naskakovali svojo 23. pokalno lovoriko.
Celotna tekma je minila v povsem enakovredni predstavi. Izbranci ljubljanskega trenerja Zormana so si v drugi polovici prvega polčasa priigrali prednost treh golov (12:9, 16:13), a Celjani so bili stalno blizu. Na veliki odmor so odšli z najmanjšim možnim zaostankom (15:16), v začetku drugega pa so izenačili na 16:16.
Ljubljančani so si v 37. minuti po golu Tima Cokana prvič na dvoboju priigrali prednost štirih zadetkov (21:17), nato pa so varovanci celjskega trenerja Klemna Luzarja povsem zagospodarili v Tivoliju in z delnim izidom 4:0 tri minute kasneje tekmo postavili v začetno izhodišče (21:21).
Ljubljančani so po "šoku" le strnili svoje vrste ter v 48. minuti povedli s 26:23, a Celjani so znova pokazali zobe in v 52. minuti po golu Luke Perića izenačili na 26:26, minuto kasneje pa je velik up slovenskega rokometa Aljuš Anžič zastreljal sedemmetrovko za vodstvo s 27:26.
V razburljivi končnici je Andraž Makuc tri minute pred koncem Celjane le popeljal do vodstva z 29:28, v samem finišu pa so Ljubljančani po golih Cokana in Staša Slatinka Jovičića slabi dve minuti pred koncem znova povedli s 30:29.
Nepopustljivi Celjani so prek najbolj koristnega igralca tekme Anžiča poldrugo minuto pred koncem rednega dela izenačil na 30:30, po zapravljenem napadu Ljubljančanov pa je Luzar 11 sekund pred koncem rednega dela zahteval minuto odmora. Prek Makuca so dosegli gol, a sta sodnika pred tem bizarno zaustavila igro zaradi prekrška nad Anžičem.
V izvajanju sedemmetrovk so večjo zbranost pokazali Celjani, vseh pet igralcev se je vpisalo med strelce (Anžić, Uroš Milićević, Perić, Filip Rakita in Makuc), pri Ljubljančanih pa je bil usoden zgrešen strel Staša Skubeta v drugi seriji strelov.
V celjski ekipi sta bila na prvi polfinalni tekmi najučinkovitejša Anžič z 11 in Milićević s petimi goli, v ljubljanski pa Cokan z osmimi in Skube s šestimi zadetki.
Poraženca drugega polfinalnega dvoboja v soboto ob 17. uri čaka dvoboj s Slovanom za tretje mesto, veliki finale pa se bo začel ob 20.00.
Izidi, polfinale pokalnega tekmovanja:
Celje Pivovarna Laško - LL Grosist Slovan 35:34 (30:30, 15:16)
20.30 Trimo Trebnje - Slovenj Gradec
