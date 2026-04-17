Celje z mladci po trilerju šokiralo Slovan selektorja Zormana

Mladi rokometaši iz knežjega mesta so po pravem trilerju in srčnem boju v polfinalu izločili favorizirane branilce naslova iz Ljubljane, ki jih vodi slovenski selektor Uroš Zorman.

Na današnjem prvem polfinalnem obračunu v kultni dvorani pod Rožnikom je odločitev o zmagovalcu padla šele po izvajanju sedemmetrovk, kjer so bili bolj zbrani in preudarni Celjani, tako da bodo v soboto naskakovali svojo 23. pokalno lovoriko.

Celotna tekma je minila v povsem enakovredni predstavi. Izbranci ljubljanskega trenerja Zormana so si v drugi polovici prvega polčasa priigrali prednost treh golov (12:9, 16:13), a Celjani so bili stalno blizu. Na veliki odmor so odšli z najmanjšim možnim zaostankom (15:16), v začetku drugega pa so izenačili na 16:16.

Ljubljančani so si v 37. minuti po golu Tima Cokana prvič na dvoboju priigrali prednost štirih zadetkov (21:17), nato pa so varovanci celjskega trenerja Klemna Luzarja povsem zagospodarili v Tivoliju in z delnim izidom 4:0 tri minute kasneje tekmo postavili v začetno izhodišče (21:21).