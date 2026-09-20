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Celje po napeti končnici ugnalo Slovan

Ljubljana, 20. 09. 2026 20.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenski superpokal: Trebnje - Celje

Rokometaši LL Grosist Slovana so v četrtem krogu lige NLB doma izgubili proti Celju Pivovarni Laško s 33:34. Aktualni prvaki so vodili tudi po polčasu s 15:17.

RK Celje Pivovarna Laško
RK Celje Pivovarna Laško
FOTO: RK Celje

Igralci Slovana, ki so novo sezono domačega prvenstva suvereno odprli s tremi zmagami, so danes na Kodeljevem gostili aktualne prvake Celjane. Ti so v prejšnjem krogu po dveh zmagah doživeli kar visok poraz s trebanjskim Trimom.

V razburljivi in borbeni tekmi, v kateri si danes nobena od ekip ni zaslužila poraza, so rokometaši iz knežjega mesta poskrbeli, da po štirih krogih ne bo več stoodstotne ekipe. Tako Slovan kot Celje sta zdaj pri šestih točkah na tretjem in četrtem mestu lestvice, na vrhu sta neporažena Trimo Trebnje in Krka s po sedmimi točkami.

V uvodnih nekaj minutah so ritem narekovali Ljubljančani, po slabih desetih minutah igre pa so pobudo prevzeli Celjani, ki so prednost enega ali dveh golov držali večji del prvega polčasa. Tik pred odmorom so povedli s tremi goli prednosti (17:14), na glavni odmor pa vseeno odnesli dva gola zaloge.

Po prihodu ekip iz slačilnice se je dvoboj še naprej odvijal enako, domači so bili za petami grofom, ki so se nekajkrat odlepili na tri gole prednosti (21:18, 22:19). Takšno prednost so imeli še dobrih deset minut pred koncem (25:22 in 26:23), v 51. minuti pa so se varovanci Uroša Zormana spet priključili pri 27:27.

Slovan je nekaj minut pozneje z golom Staša Skubeta v 56. minuti prvič po uvodnih minutah povedel (30:29), a je zasedba Klemna Luzarja uprizorila nov preobrat in s sedemmetrovko Jesusa Hurtada Vergare povedla minuto pred koncem (33:32). Tim Cokan je poskrbel, da sta ekipi v zadnje sekunde krenili izenačeni, zmagoviti gol za goste pa je dosegel Uroš Milićević. Za dokončno zmago Celja je z obrambo posredoval še vratar Matevž Mlakar.

Milićević je bil z desetimi zadetki najboljši strelec Celja, šest golov je dodal Hurtado Vergara.

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