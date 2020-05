Prvi mož EHF: Težko si predstavljam LP brez Celjanov

RK Celje Pivovarna Laško je nekaj časa pripravljal trajnostno poročilo, ta je prvi ali eden prvih v rokometu, ki ga zaradi epidemije koronavirusa predstavlja z zamikom, a je prav ta kriza pokazala še večjo pomembnost tega dokumenta. Celjski klub je stalnica v evropskih tekmovanjih, v Ligi prvakov je nastopal 25 sezon, kar ga uvršča med tri najbolj tradicionalne klube tega tekmovanja.

Trajnostno poročilo z imenom "Inovacija v imenu tradicije" je, kot piše v uradnem sporočilu celjskega kluba, dokument, ki pooseblja vizijo in filozofijo delovanja kluba, ki je trajnostno naravnana, to pa je v časih, kot jih doživljamo sedaj, še toliko bolj pomembno za obstoj. Klub je tradicionalno povezan z lokalno skupnostjo, močno pa se zaveda svoje družbene odgovornosti in posledice svojih dejanj. Celjski klub, dodajajo na klubski spletni strani, želi biti odgovoren igralec na nacionalni in mednarodni ravni ter tako utrditi svoj vodilni položaj v rokometu ‒ na igrišču in izven njega. V ta namen je to trajnostno poročilo osrednji komunikacijski instrument, ki obravnava najpomembnejše teme, za katere je klub odgovoren. Cilj poročila je, kot piše na spletni strani kluba, ustvariti preglednost in pomagati bralcem razumeti razvojne korake, ki jih klub izvaja.

Jernej Smisl (desno) FOTO: Celje Pivovarna Laško

Da gre za izjemno pomemben in edinstven dokument, pričajo tudi posamezniki in vodilne osebe posameznih organizacij, ki so prispevale k nastanku tega poročila. Predsednik kluba, Jernej Smisl, je ob tem dejal: "Svet se spreminja s svetlobno hitrostjo, prav tako se spreminja odnos okolja in sponzorjev do športa, zato moramo vsi akterji iskati in delovati v dolgoročnem skupnem interesu. Športne organizacije se morajo ukvarjati z različnimi perspektivami, če hočejo biti konkurenčne in izboljšati šport za vse posameznike. Sposobnost inoviranja je tisto, kar nas je vedno naredilo drugačne. Ravno zaradi tega smo se v Rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško odločili narediti korak naprej, da odpremo vrata prihodnosti ter se lotimo novih izzivov, ne da bi pozabili na svojo tričetrtstoletno zgodovino. Povezovanje osnovne dejavnosti in trajnostnega razvoja je vsakodnevni proces, naša želja pa je vsakodnevno prizadevanje za ta cilj. To je maraton, ne šprint; teči pa moramo začeti zdaj!"

Celjani so stalnica v evropskem rokometu. FOTO: Aljoša Kravanja