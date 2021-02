Poljub sreče za pogumne Celjane, Zagreb stežka padel v Zlatorogu

Celjani so oplemenitili četrtkovo zmago iz Nantesa in se po drugem zmagoslavju nad Zagrebčani v tej sezoni zavihteli na šesto mesto v skupini B, ki jim prinaša izločilne tekme v najimenitnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Izbranci Tomaža Ocvirka imajo ob dveh tekmah več dve točki prednosti pred sedmouvrščenimi tekmeci iz Nantesa, v nadaljevanju pa jih čakajo izjemno zahtevni in odločilni boji proti rokometašem iz Veszprema, Kiela, Barcelone in Aalborga. Celjani so večji del tekme imeli nadzor nad Zagrebčani in jim med tekmo nikoli niso pogledali v hrbet, a motivirani Hrvati so jim vseskozi dihali za ovratnik. V prvi polovici tekme so si trikrat priigrali tri gole prednosti (10:7, 11:8 in 14:11), med strelce pa so se vpisali le štirje igralci: Josip Šarac, David Razgor, Kristijan HorženinMatic Grošelj.