Marguč: Dobili smo pravo dozo samozavesti za olimpijski turnir

Z zmago nad Poljaki so slovenski rokometaši naredili pomemben korak proti zaključnemu turnirju stare celine, ki bo v začetku prihodnjega leta na Madžarskem in Slovaškem. Na treh odigranih tekmah so zbrali pet točk, pred torkovim obračunom pa so se dvakrat pomerili z Nizozemci. Na prvi tekmi v gosteh so slavili zmago s 34:23, doma pa igrali neodločeno 27:27. Slovenija bo naslednjo tekmo igrala 27. aprila, ko bo gostovala v Turčiji. Dva dni kasneje se bo v gosteh pomerila s Poljsko, 2. maja pa bo gostila Turčijo. "Osvojili smo dve zelo pomembni točki za nastop na evropskem prvenstvu proti dobri ekipi Poljske. Zadovoljen sem s hitro igro, fantje so imeli pravi pristop k tekmi. Vsi igralci so prevzemali odgovornost za tekmo in to mi je všeč,"je za uradno spletno stran RZS po pomembni zmagi dejal selektor Ljubomir Vranješ."Mislim, da smo imeli dogajanje vso tekmo pod nadzorom. Prednost sicer ni bila visoka, a smo pokazali, da smo boljši tekmec. Zaradi poškodb nekaterih ključnih igralcev smo bili primorani iskati druge rešitve v napadu, predvsem s hitrejšo igro. Z rezultatom smo zadovoljni in gremo lahko samozavestno v Berlin,"pa je dodal povratnik v reprezentanco, Gašper Marguč, ki je (nepričakovano) izpustil svetovno prvenstvo v Egiptu.