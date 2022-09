Dober odpor Celjanov favorizirani Barci

Rokometaši Celja Pivovarne Laško v zadnjem času kažejo sijajne predstave. V minulem tednu so dosegli dve odmevni zmagi, najprej so na kolena položili nemškega rokometnega velikana iz Kiela, nato pa še največjega domačega tekmeca iz Velenja. Tokrat so se pomerili z 11-kratnimi zmagovalci Lige prvakov iz Barcelone. Pivovarji so se v prvem delu dobro upirali Kataloncem (19:15), v nadaljevanju pa celo nad pričakovanji, saj je bilo še petnajst minut pred koncem tekme izenačeno. V končnici dvoboja so favorizirani gostitelji strli odpor žilavih Celjanov in vendarle prepričljivo slavili (38:30). V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Ante Ivanković s sedmimi goli, po enega manj sta dosegla Gašper Marguč in Aleks Vlah.

Alem Toskić FOTO: Damjan Žibert

Barcelona - Celje Pivovarna Laško 38:30 (19:15)