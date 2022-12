'Liga prvakov je nagrada za vse nas'

Celjani so v najbolj imenitnem klubskem rokometnem tekmovanju na stari celini doživeli sedmi poraz in so še vedno na predzadnjem mestu v skupini B. Po nepopolnem osmem krogu so v vodstvu Kielce s 14 točkami, za poljskim prvakom pa so Barcelona s 13, Nantes z desetimi, Aalborg s sedmimi, Kiel (vsi tekma manj) in Pick Szeged s šestimi, Celje in Elverum pa sta zbrala po dve točki. "Čestitke ekipi Szegeda za zasluženo zmago, bili so boljši tekmec skozi vseh šestdeset minut. Največje preglavice v so nam povzročali njihovi pivoti, za katere nismo našli odgovora. Mi smo se borili, se kljub visokemu zaostanku želeli vrniti, a so gostje uspešno odbili vse naše poizkuse. V danem trenutku je to naša realnost, potrebno se je zavedati, da igramo z izjemno močnimi tekmeci, ki skoraj vsi po vrsti ciljajo na vrh lige prvakov. Za nas pa je slednja predvsem poligon za dokazovanje in pridobivanje dragocenih izkušenj, primarni cilj pa nedvomno ostaja domače prvenstvo," je po novem porazu za uradno spletno stran kluba dejal celjski strateg Alem Toskić, čigar moštvo je v uvodu dvoboja še držalo priključek z Madžari, nato pa so se gostje oddaljili in svojo prednost uspešno držali vse do konca tekme.