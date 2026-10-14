'Spet bi radi pokazali, da se lahko kosamo z vsemi'

EHF Liga prvakov: Celje Pivovarna Laško - PSG FOTO: VOYO

Celjani se v drugi krog tekem skupinskega dela EHF Lige prvakov podajajo z jasnim ciljem – izkušnje s prvih evropskih preizkušenj prenesti na igrišče in proti zahtevnim tekmecem pokazati več. Parižani so na prvem medsebojnem obračunu na domačem igrišču slavili s 46:35 (25:16) in dokazali, kako nevarni so lahko z visokim ritmom igre ter kakovostjo na vseh igralnih položajih.

Slovenski prvaki so srečanje v francoski prestolnici odprli obetavno in v tretji minuti vodili s 3:1. Nato so pobudo prevzeli domačini, ki so z učinkovito igro hitro obrnili potek srečanja in si že do odmora priigrali devet zadetkov prednosti. Celjani v nadaljevanju niso uspeli zaustaviti razigranih Parižanov, ki so največ vodili za 16 zadetkov. V celjski ekipi je bil z devetimi goli najučinkovitejši Aljuš Anžič, šestkrat pa je zadel Lun Ključanin.

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Pred povratnim obračunom je tako jasno, da bo za Celjane ključno predvsem izboljšati obrambno igro, dvigniti raven agresivnosti in biti v napadu odločni tudi v najtežjih trenutkih. Prav to je po gostovanju v Parizu poudaril tudi trener Klemen Luzar, ki je izpostavil visoko raven igre v Ligi prvakov in potrebo po več poguma ter odločnosti v nadaljevanju sezone.

V Zlatorog po novo energijo

Dobra popotnica pred evropskim obračunom je nedeljska predstava Celjanov v domačem prvenstvu. V okviru Lige NLB so v dvorani Zlatorog gostili MRK Krka in slavili z visoko zmago 39:24. Celjani so prikazali odlično predstavo, nasprotnika nadigrali z visoko prednostjo ter na najboljši način odgovorili pred nadaljevanjem zahtevnega tekmovalnega ritma.

Aljuš Anžič FOTO: Gašper Simonič

Prepričljiva zmaga je ekipi prinesla dodatno samozavest in potrdila, da lahko z energijo, odločnostjo in pravo ekipno predstavo narekujejo tempo igre. V sredo pa jih čaka povsem drugačen izziv – Paris Saint-Germain, ki bo v Celje pripotoval z željo, da potrdi uspeh s prve tekme.

Celjani bodo pred domačimi navijači iskali priložnost za dokazovanje na največjem evropskem odru. Zavedajo se kakovosti nasprotnika, a obenem vedo, da bodo morali izkoristiti vsako priložnost in od prve minute nastopiti z maksimalno energijo. "V Franciji smo izgubili z visokim številom golov, Parižani so pokazali svojo kakovost, širino klopi, ampak tudi mi smo dosegli zadetke in videli, da imamo svoje možnosti. Mislim, da bo na domačem igrišču to povsem drugačna tekma, imeli bomo podporo javnosti, občinstva iz Celja, in mislim, da lahko v tekmo še vedno vstopimo s samozavestjo. V ligi smo pokazali odlično predstavo, ki je dobra odskočna deska za to tekmo. Zavedamo se, da nas čaka težka naloga, vendar lahko pokažemo, da se lahko kosamo tudi z najboljšimi," za uradno spletno stran kluba dejal Uroš Milićević.

Klemen Luzar FOTO: Luka Kotnik

"Pred nami je še ena zahtevna tekma proti Parzu, prejšnji teden smo v Franciji občutili njihovo moč. Zavedamo se, da moramo igrati nekako nad svojimi zmožnostmi, če želimo biti blizu. V vsaki tekmi je normalno vse mogoče, zato verjamemo, da smo zmožni odigrati dobro tekmo ter pokazati izboljšano igro in svojo boljšo različico," pa je povedal Klemen Luzar.