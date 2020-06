Celjski dres po Alvaru Načinoviću oblekel še njegov sin Veron

"Zelo sem vesel, da prihajam v Celje. To je korak naprej v moji karieri, zato bi se rad zahvalil vsem v Zametu in tudi reprezentanci, ki so me do zdaj trenirali in mi pomagali na moji športni poti," je uvodoma dejal hrvaški krožni napadalec Veron Načinović. "V Celju pričakujem vse najboljše, ne želim pa prehitevati in napovedovati prihodnosti. Potrebno se bo dokazovati na igrišču, dati vse od sebe in delovati v dobro ekipe. Vem, da bodo pričakovanja velika, saj je tu igral tudi moj oče, ki je pustil neko sled. Vesel sem, da bom lahko tudi sam tu, vseeno pa ne bi delal preveč primerjav, saj govorimo o povsem različnih časih in obdobjih," je dodal Načinović.