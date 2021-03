Celjski pivovarji se še naprej krepijo

Tilen Strmljan, ki je bil tudi že član mladih slovenskih reprezentanc, je kariero začel pri trboveljskem Rudarju, nato pa se je preselil v Šmartno, kjer je takoj zablestel in že v prvi sezoni dosegel več kot 200 zadetkov. Ko je v naslednji dosežek še izboljšal, je bil med najzaslužnejšimi, da so Šmarčani osvojili naslov 1. B DRL. Svoj potencial je nato predstavil še v prvi ligi, ko je eno sezono še nastopal za Šmartno, nato pa se je preselil v Ribnico, kjer je nastopal tudi v evropskih pokalih. Poleg tega, da je še vedno zelo nevaren za nasprotnikov gol, pa seveda v veliki meri skrbi, da do priložnosti za zadetek prihajajo njegovi soigralci, to pa bo glavna naloga tudi v Celju, s katerim je podpisal triletno pogodbo o sodelovanju. "Zelo sem vesel, da sem se uspel dogovoriti s Celjem in občutki so odlični. Imel sem še nekaj drugih ponudb, vendar na koncu to ni bila težka odločitev. Gre za klub s tradicijo, ki ni velik le v slovenskem prostoru, temveč tudi v Evropi. Tu so pogoji za trening, napredek in vse ostalo vrhunski, tu so odlični strokovnjaki in praktično ima rokometaš na voljo vse, kar potrebuje. Zato sem res zadovoljen, da bom v novi sezoni tu, želim trdo delati, napredovati in se razviti v čim boljšega igralca, v prvi vrsti pa predvsem ekipi pomagati do kar najboljših rezultatov. Rokomet je ekipni šport, zato je to najbolj pomembno in verjamem, da se bomo skupaj z navijači velikokrat veselili," je bil za uradno spletno stran celjskega kluba izčrpen Strmljan.