Celjski rokometaši do 23. naslova državnega prvaka

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so po današnji zmagi nad Riko Ribnico v osmem krogu končnice za prvaka v ligi NLB osvojili šesti zaporedni in skupno 23. naslov državnih prvakov.

Celjska zasedba je najbolj uspešna slovenska rokometna ekipa vseh časov. Drugi na večni lestvici so Velenjčani, ki so doslej trikrat osvojili državno prvenstvo, po enkrat so slavili še Koprčani in Prulčani.

Varovanci Tomaža Ocvirka so v osmem krogu končnice za prvaka izkoristili prvo zaključno žogo za ubranitev naslova, dva kroga pred koncem končnice za prvaka pa imajo pred drugouvrščenimi Velenjčani štiri točke prednosti in bodo tudi v primeru porazov na zadnjih dveh tekmah proti Škofjeločanom in Velenjčanom osvojili naslov državnega prvaka, saj so na minulih treh tekmah vselej premagali tekmece iz Šaleške doline.

Celjani so bili bolj ali manj vseskozi v vodstvu, najvišjo prednost pa so si priigrali v 40. minuti, ko so povedli za pet golov (21:16). Rokometaši iz dežele suhe robe so se krčevito borili, v 57. minuti znižali na 24:26, njihovo usodo pa sta zapečatila Gal Marguč in Tilen Kodrin za končno zmago 28:24.