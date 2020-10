Celjski rokometaši 'gor in dol' do Veszprema

Zaradi zaostrovanja zdravstvenih razmer po izbruhu epidemije novega koronavirusa so se Celjani odločili, da se bodo v približno 300 km oddaljeni Veszprem odpravili na dan tekme in se takoj po njej tudi vrnili v domovino, v torek pa bodo opravili še obvezno testiranje.

"Odločili smo se, da zmanjšamo tveganje okužbe s koronavirusom, zavoljo tega se bomo na Madžarsko odpravili na dan tekme,"je pred mednarodno tekmo v mestu, ki je streljaj oddaljeno od Blatnega jezera, uvodoma dejal celjski strateg Tomaž Ocvirk.

'Počasi se dvigamo'

"Zavedamo se moči Veszprema, moja želja pa je, da na sredinem dvoboju pokažemo željo, nepopustljivost in borbenost. Počasi se dvigamo in odpravljamo napake v naši igri, to bomo skušali dokazati že v Veszpremu. Po tej tekmi sledi niz zahtevnih in zelo pomembnih tekem v domačem prvenstvu in ligi prvakov," je nadaljeval Ocvirk.

"Madžarska ekipa premore izjemno obrambno vrsto, vrhunske vratarje ter hitro kaznujejo napake. Njena edina 'slabost' je preveč zvezdnikov v ekipi, a trener David Davis je dokazal, da zna krotiti svoje igralce in zares odlično opravlja svoje delo," je še dodal Ocvirk.

Vujović: Ne smemo dovoliti, da nas Veszprem premaga še preden stopimo na igrišče

V tej sezoni je na nekaterih tekmah zablestel vratar Miljan Vujović, kar je potrdil tudi na zadnji tekmi v Ormožu.

"V ponedeljek sem spremljal tekmo Veszprema v državnem prvenstvu,"je dejal črnogorski vratar v dresu Celja Pivovarne Laško. "V prvem polčasu je prejel le štiri zadetke, na koncu pa zgolj enajst proti Balatonfüredu, ki je pred kratkim izgubil proti trebanjskemu Trimu za gol v evropski ligi. Veszpremu ne smemo dovoliti, da nas premaga še preden stopimo na igrišče. Na tej tekmi lahko nastopimo sproščeno in prikažemo dobro predstavo ter dvignemo našo pripravljenost pred naslednjimi zahtevnimi in veliko bolj usodnimi obračuni."

Le ena zmaga in remi na 14 medsebojnih tekmah

Celjska zasedba je doslej odigrala že 14 tekem z Veszpremom, njena statistika pa je izjemno slaba. Na njih je dosegla le eno zmago in en neodločen izid (obakrat v letu 2007), vse druge medsebojne obračune pa je izgubila. Za Veszprem nastopajo sami imenitni rokometaši, poleg Blaža Blagotinškain Gašperja Marguča, so tam tudi Danec Rasmus Lauge, Norvežan Kent Robin Tonnesen, Francoz Kentin Mahe, Španca Rodrigo Corralesin Jorge Maqueda, Hrvat Manuel Štrlek, Šved Andreas Nilssonin mnogi drugi.

Madžarska ekipa kljub svojemu zvezdniškemu sijaju doslej še ni stopila na evropski vrh, tako kot celjska v letu 2004. Veszprem se je kar petkrat prebil v veliki finale lige prvakov, vedno pa ostal praznih rok, nazadnje v sezoni 2018/19, ko je na zaključnem turnirju v Kölnu izgubil proti makedonskemu Vardarju iz Skopja.