Celjski rokometaši izgubili na uvodu Lige prvakov

Celjska premiera v prenovljeni ligi prvakov in brez podpore gledalcev v Zlatorogu se ni razpletla po željah domačih igralcev. Tekmeci iz Aalborga so bili za njih znova previsoka ovira, ponovili sta se zgodbi iz minule sezone, ko so slovenski prvaki proti Dancem doživeli dva poraza v skupinskem delu lige prvakov. Domači strateg Tomaž Ocvirk je v uvodno postavo uvrstil vratarja Miljana Vujovića, krilna igralca Domna Novaka in Tilna Kodrina, zunanje igralce Josipa Šarca, Patrika Lebna in Tadeja Kljuna ter krožnega napadalca Kristjana Horžena. Njegovi izbranci so medlo odprli dvoboj in že po šestih minutah zaostali za tri gole (2:5).

Domača obramba je bila porozna, gostujoča zasedba jo je prebijala z enostavnimi akcijami, šepala je tudi celjska igra v napadu. Slovenski prvaki so do 12. minute zaostajali za tri gole (6:9), po Ocvirkovi minuti odmora pa vendarle prišli do sape in z določenimi korekcijami na kadrovskem in taktičnem področju naredili delni izid 3:0 ter izenačili na 9:9. Naleta celjskih rokometašev ni ustavila niti danska minuta odmora. V 19. minuti so po golu Kodrina povedli z 11:10, tri minute kasneje je Jan Grebenc soigralce popeljal do vodstva z 12:10, domačini pa so se na veliki odmor odpravili z golom prednosti (16:15).

Ocvirk je v prvem polčasu v ogenj poslal praktično vse razpoložljive može in dokaj enakovredno porazdelil minutažo med njimi, prijetno pa je presenetil 19-letni Kljun, ki je v prvem polčasu dosegel štiri, skupno pa šest golov. Celjski strateg je podobno strategijo ubral tudi v drugem polčasu, a se mu ni izšlo. Njegovi varovanci niso več v celoti izpolnjevali svojih nalog, a tudi tekmeci iz Aalborga so malce povečali frekvenco svojih obratov in postoma lomili odpor domačih rokometašev. Gostitelji so v 40. minuti znova zaostajali za tri gole (21:24), a niso vrgli puške v koruzo. Zaigrali so srčno in zagrizeno ter po golu Šarca v 46. minuti izenačili na 24:24.

Pri lovu na tekmeca so porabili veliko moči, kar so njihovi tekmeci izkoristili. V 50. minuti so jim znova ušli na tri gole (24:27), štiri minute kasneje pa prvič na dvoboju za štiri (26:30). Gostitelji tega primanjkljaja zavoljo dokaj zanesljive igre in pravočasnih odzivov severnjaško obarvane danske zasedbe - v njej poleg Dancev igrajo tudi v Švedi in en Norvežan - niso znali nadoknaditi. V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Tadej Kljun s šestimi goli, Josip Šarac je prispeval pet zadetkov.

Celjska ekipa bo v prihodnjem krogu v četrtek, 24. septembra, gostovala v Barceloni.