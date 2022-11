Celjski rokometaši na Norveškem še petič v ligi prvakov poraženi

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 6. krogu evropske lige prvakov na gostovanju izgubili z norveškim Elverumom z 29:31. Celjski rokometaši so doživeli peti poraz v tej sezoni lige prvakov, Elverum pa je prišel do sploh prve zmage. Slovenski prvak je v dosedanjem delu premagal Kiel, izgubil pa še proti Aalborgu, Barceloni, Nantesu in Kielcam. V naslednjem krogu Celjane čaka gostovanje pri Szegedu, ki je za zdaj pri eni zmagi.

Prvi zadetek na tekmi so dosegli domači rokometaši, ki so bili uspešni po strelu s sedmih metrov, na drugi strani pa je mrežo Elveruma prvi zatresel Stefan Žabić. Norvežani so bili nato uspešni dvakrat zapored, v 6. minuti pa je bil po krasni podaji Strmljana vnovič uspešen Žabić. Sledila je serija domačih rokometašev, ki so v 10. minuti prišli do vodstva z 8:4. Celjski strateg Alem Toskić je hitro reagiral z minuto odmora, Celjani pa so nato zaigrali precej bolje in ob dveh zadetkih Aleksa Vlaha in enega Žabića svoj zaostanek hitro znižali na –1. Svoji prvi obrambi na tekmi je v tem delu igre vpisal tudi mladi vratar Gal Gaberšek. Po vnovičnem vodstvu Elveruma s +3 je bil nato dvakrat uspešen Tim Cokan, ki je uspešno realiziral prvo celjsko sedemmetrovko na tej tekmi. Sklepne minute prvega polčasa so nato nekoliko bolje odigrali domači rokometaši, ki so uspešno izkoriščali predvsem hitre protinapade. Moštvi sta na odmor odšli z rezultatom 17:14.

icon-expand Aleks Vlah je bil najboljši strelec Celjanov FOTO: Aljoša Kravanja

Domači rokometaši so nato precej bolje odprli tudi drugi polčas in v 8. minuti nadaljevanja že prišli do vodstva s petimi zadetki prednosti (22:17). Ob začetku 40. minute je svoj šesti današnji zadetek dosegel Žabić, ki se je ob borbeni igri v obrambi danes zelo izkazal tudi v napadu. Sledil je zadetek Vlaha, novo obrambo je nato vpisal Nebojša Bojić, domačo mrežo pa je le nekaj trenutkov kasneje zatresel še Žabić, ki je prednost Elveruma znižal na dva zadetka. Sledilo je obdobje, ko so Celjani igrali s kar tremi igralci manj na parketu – rdeč karton je tedaj prejel Amir Muhović, ki je nepravilno zaustavil enega domačih rokometašev. Pivovarji so se znova vrnili na le zadetek zaostanka, izenačenje pa jim je nato dvakrat preprečil danes zelo razpoloženi vratar Imsgard.

V celjski zasedbi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Stefan Žabić z osmimi zadetki. Sedem jih je dodal Aleks Vlah, šest pa Tim Cokan.

V 55. minuti je Vlah vodstvo Elveruma znova znižal na en zadetek, a je bil na drugi strani s sedmih metrov uspešen Tobias Grøndahl. Sledila je izjemno tesna končnica, v kateri so Norvežani najprej povedli s 30:27, a so Celjani hitro odgovorili z dvema zadetkoma. Manj kot pol minute pred koncem je sledil neuspešen strel Grøndahla, žoga pa se je od vratnice nesrečno odbila do Endreja Langaasa, ki je s črte postavil končni rezultat 31:29.

Celjani so tako doživeli peti poraz v letošnji ligi prvakov, na drugi strani pa so rokometaši Elveruma prišli do prve zmage. Pivovarji bodo v najelitnejšem tekmovanju vnovič na delu 23. novembra, ko se podajajo na gostovanje k Pick Szegedu, že v nedeljo pa čaka varovance Alema Toskića ligaški derbi s Trimom.