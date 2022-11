Celjski rokometaši nemočni proti madžarskemu Szegedu

Slovenski prvak iz mesta grofov je v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini doživel sedmi poraz in je še vedno na predzadnjem mestu v skupini B. Po nepopolnem osmem krogu so v vodstvu Kielce s 14 točkami, za poljskim prvakom pa so Barcelona s 13, Nantes z desetimi, Aalborg s sedmimi, Kiel (vsi tekma manj) in Pick Szeged s šestimi, Celje in Elverum pa sta zbrala po dve točki.

Izbranci srbskega strokovnjaka na celjski klopi Alema Toskića, ki so pred tednom dni v Szegedu klonili s 27:36, so že v zgodnjem delu tekme zašli v težave. V osmi minuti je njihov zaostanek že znašal tri gole (3:6), pet minut kasneje pa je primanjkljaj narasel na pet (4:9).

Po celjski minuti odmora so gostitelji zaigrali precej bolje, slovensko obarvanemu Szegedu – od štirih rokometašev je v mestu v Savinji manjkal Borut Mačkovšek, medtem ko so Dean Bombač, Mario Šoštarić in Matej Gaber bili v kadru španskega strokovnjaka Juana Carlosa Pastorja – so se približali na dva gola (8:10 in 9:11). V končnici prvega polčasa so znova zagospodarili gosti in z enostavnimi akcijami gostitelje pahnili v nove težave, saj so se na veliki odmor odpravili z zaostankom sedmih golov (13:20).