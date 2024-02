Celjski rokometaši nocoj proti aktualnemu evropskemu klubskemu prvaku

Kako zahteven tekmec je Magdeburg, dovolj zgovorno priča izjava celjskega trenerja Alema Toskića, ki meni, da je Nemce trenutno skorajda nemogoče ustaviti. "Magdburg igra po mojem mnenju najlepši in najhitrejši rokomet v Ligi prvakov. Toda to ne pomeni, da bomo mi že pred prvim zvokom sirene izobesili belo zastavo. Ravno nasprotno, prepričan sem, da bodo naši fantje v tekmo vstopili odločno in z željo, da čim dražje prodajo svojo kožo," nekaj ur pred tekmo, ki se bo z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO začela ob 18.40, pravi Toskić.

Največji primanjkljaj v primerjavi z nemškim predstavnikom za mlade celjske rokometaše predstavlja pomanjkanje izkušenj, ki so močno na strani nocojšnjega tekmeca. "To je nekaj, čemur ne moremo ubežati. Dejstvo je, da razpolagamo z mladimi močmi, kar pa je v določeni meri lahko tudi prednost. Stavili bomo na hitrost in energijo, zdaj, ali bo to dovolj za kaj več, bomo videli po koncu obračuna," še dodaja nekdanji odlični krožni napadalec Celja in srbske izbrane vrste.