Celjski rokometaši odpravili Slovan in prišli do 27. zvezdice

Domača rokometna sezona 2025/26 se je končala z absolutnim zmagoslavjem rokometašev iz knežjega mesta. Na aprilskem zaključnem turnirju v Ljubljani so najprej osvojili slovenski pokal, po dveh finalnih zmagah proti branilcem naslova iz slovenske prestolnice pa še državno prvenstvo. Na dosedanjih državnih prvenstvih so bili petkrat najboljši tudi Velenjčani, po enkrat pa rokometaši Kopra, Prul 67 in Slovana.

Varovanci celjskega stratega Klemena Luzarja so v sijajnem vzdušju skoraj do zadnjega kotička napolnjenega Zlatoroga skozi celotno tekmo do potankosti izpolnjevali vse dogovore iz slačilnice. Že v šesti minuti so po golu obetavnega 18-letnega Aljuša Anžiča povedli s 3:1, dve minuti kasneje pa po zadetku Luke Perića s 5:2.

Ljubljančani so v nadaljevanju vzpostavili ravnotežje na igrišču in v 13. minuti gostiteljem povsem zadihali za ovratnik (7:6), nato pa jim je "hitronoga" celjska zunanja vrsta z Anžičem in Andražem Makucem na čelu začela povzročati vse večje preglavice.

Gostitelji so si v 17. minuti po zadetku Tadeja Mazeja iz nasprotnega napada prvič na dvoboju priigrali štiri gole prednosti (10:6), sedem minut kasneje pa je ljubljanski trener Uroš Zorman pri vodstvu Celjanov s 14:10 zahteval minuto odmora. Njegovi izbranci so po njej prepolovili zaostanek (15:13), tik pred odhodom na veliki odmor pa se po golu Staša Slatinka Jovičiča povsem približali domačinom druge finalne tekme (18:17).