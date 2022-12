Celjski rokometaši poraženi v Kielcah

Nekaj so temu botrovale postopne menjave slovitega trenerja Talanta Dušebajeva, ki je v igro začel pošiljati svoje prvokategornike, predvsem pa veliko večja zavzetost domačih rokometašev. Ti so že v 16. minuti prepolovili zaostanek (9:11), šest minut kasneje izenačili (13:13), v 25. minuti pa prvič na tekmi povedli (15:14). Celjani v končnici prvega polčasa niso bili kos silovitemu naletu domačih rokometašev, tik pred odhodom na veliki odmor pa so že zaostajali za štiri gole (14:18).

V drugi polovici tekmi se je celjska ekipa trudila po svojih najboljših močeh, a kakovostna razlika je bila odločno na strani mednarodno pisane domače zasedbe. Izbranci srbskega strokovnjaka na klopi slovenskih prvakov Alema Toskića so do 47. minute še nekako kljubovali gostiteljem, po zaostanku 24:28 pa so v končnici občutili rokometne mišice domačih rokometašev, ki so tudi v tej sezoni eni glavnih pretendentov za končno zmago v ligi prvakov.

V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Ante Ivanković in Gal Marguč. Prvi je dosegel devet, drugi pa šest golov.

Liga prvakov, skupina B, 10. krog, izid:

Kielce – Celje Pivovarna Laško 36:28 (18:15)