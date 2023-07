Celjski rokometaši pred sezono tudi proti Zagrebu in Barceloni

Zatem bodo pivovarji odpotovali v Bosno in Hercegovino. Sprva jih 13. avgusta v Zenici čaka pripravljalni obračun z gostitelji, nakar bodo nastopili na turnirju v Doboju, kjer se bodo pomerili z Zagrebom (15. avgusta), Vojvodino (16.) in Barcelono (17.). Dan kasneje bo sledila tekma za končno razvrstitev. Znanim terminom bodo v taboru Celja skušali dodati še kakšno tekmo.

"Najbolj pomembno je, da so vsi igralci zdravi. Vsi smo po mesecu in pol čakali, da se spet zberemo, in zavedamo se nalog, ki so pred nami. Zdaj moramo ta čas dobro izkoristiti, saj nas nato čaka obdobje z dvema tekmama na teden. Zato je pomembno, da do superpokala opravimo, kar se da, nato bo na vrsti peklenski ritem," je ob robu turnirja povedal Toskić.