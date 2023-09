Celjski rokometaši proti Portu za prvo zmago med elito v novi sezoni

Prenovljeni Celjani po zmagoslavju nad ormoškim Jeruzalemom v slovenskem superpokalu v začetku septembra še niso okusili slasti zmage, poleg poraza na veliki mednarodni sceni pred tednom dni v Hamletovi deželi so prejeli še dve zaušnici na domači sceni. Najprej so na uvodni tekmi lige NLB na domačih tleh izgubili proti Trebanjcem, pred dvema dnevoma pa so le remizirali proti Ivančni Gorici.

Celjska ekipa je po neodločenem izidu v Stični vložila pritožbo, po njenem mnenju sta se na koncu sobotne tekme 2. kroga v Stični zgodili dve kršitvi rokometnih pravil. Celjani sodnikoma in delegatu očitajo, da so vrnili zadnji dve sekundi, čeprav je po njihovem igralni čas tekme že potekel. Drugi očitek je, da sta sodnika priznala gol domači zasedbi, čeprav menijo, da žoga ni prešla golove črte s celotnim obsegom pred iztekom igralnega časa na tekmi.