Celjski rokometaši po zmagi na derbiju z Velenjčani še bližje 25. zvezdici

Obračun celjskih in velenjskih rokometašev je bil uvodoma podoben tekmi v nemški bundesligi, goli so v sijajnem dekorju in na lepo zasedenih tribunah v Zlatorogu padali kot za stavo. Ne eni ne drugi pa si niso priigrali visoke prednosti, še najvišja je znašala v korist domačih rokometašev, ki so trikrat povedli za dva gola (8:6, 10:8 in 13:11).

Velenjska minuta odmora ni zaustavila celjskega naleta. Domači rokometaši so v prelomnih trenutkih dvoboja prikazali dovolj zbrano in preudarno predstavo, predvsem pa izkoristili utrujenost svojih tekmecev iz Šaleške doline, ki so v zadnjem obdobju odigrali številne obračune na domači in mednarodni sceni. Pred današnjim gostovanjem v Celju so v začetku tega tedna končali tudi svojo mednarodno pot v četrtfinalu evropske lige proti portugalski Benfici iz Lizbone. V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Radojica Čepić s sedmimi in Tim Cokan s petimi goli, v velenjski pa Tilen Sokolič s petimi in Domen Tajnik s štirimi zadetki.

Celjska zasedba bo konec prihodnjega tedna nastopila na zaključnem turnirju pokala Slovenije v Slovenj Gradcu, kjer jih v sobotnem polfinalu najprej čaka nova zahtevna tekma z Gorenjem. V prihodnjem krogu v ligi NLB bo celjska ekipa gostovala v Dobovi, velenjska pa bo gostila Ljubljano.

Liga NLB, 24. krog, izid:

Celje Pivovarna Laško - Gorenje Velenje 27:25 (14:14)