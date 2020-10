Celjani v Zagreb na 'el clasico', ekipa Barcelone pa v samoizolacijo

Rokometna tekma petega kroga lige prvakov med "slovensko obarvanima" ekipama Veszprema in Barcelone je prestavljena. Razlog za odpoved sredine tekme na Madžarskem je okužba nekaterih rokometašev španske ekipe z novim koronavirusom. Člani slovite katalonske zasedbe so tudi slovenski reprezentanti Jure Dolenec, Blaž Janc in Domen Makuc. Vsi rokometaši katalonske ekipe so že v 10-dnevni samoizolaciji, poroča rokometna spletna stran Handball Planet. Barcelona in Veszprem, kjer igrata Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč, sta sijajno odprla ligo prvakov. Obe ekipi sta na vrhu skupine B s stoodstotnim izkupičkom.

V taboru Celja Pivovarne Laško upajo, da se bo ponovil scenarij iz minule sezone, ko so novembra lani v zagrebški Areni slavili z 31:27. V primeru zmage bi naredili pomemben korak proti kvalifikacijam za četrtfinale lige prvakov. V izjemno zahtevni skupini B so Barcelona, Veszprem, Aalborg in Kiel dokazali, da so korak ali dva pred celjsko ekipo, veliko več možnosti za osvojitev točk imajo proti francoskemu Nantesu, predvsem pa proti Zagrebu in ukrajinskemu Zaporožju.

V Zagrebu, kjer igrata Slovenca Aleks Vlahin Darko Stojnić, je bilo jeseni znova vroče. Po nizu porazov so zamenjali trenerja Igorja Vorija, nastalo strokovno vrzel pa je zapolnil njegov nekdanji reprezentančni soigralec pri "kavbojih" Vlado Šola. A Celjanov ne zanimajo težave Zagrebčanov, dovolj imajo svojih – zadnji "preplah" v njihovih vrstah je povzročila informacija po sobotni tekmi v Zlatorogu proti Ribničanom v domačem prvenstvu, da je bil eden od gostujočih igralcev pozitiven na novi koronavirus. V celjskem taboru bodo tako kot pred vsako tekmo v ligi prvakov opravili testiranje, priprave na dvoboj v Zagrebu pa so že v polnem teku.

'Odločale bodo malenkosti'

"Že od nekdaj so dvoboji Celja in Zagreba na visoki emocionalni ravni. Gre za prave derbije, v zadnjih letih pa te tekme praviloma odločajo o napredovanju v izločilne boje," je pred sredino tekmo v Zagrebu uvodoma dejal celjski trener Tomaž Ocvirk.

"Verjamem v svojo ekipo in prepričan sem, da lahko zmaga v Zagrebu, a le pod pogojem, da odigra po svojih najboljših močeh. Čaka nas težka tekma, odločale bodo malenkosti, zbranost, dnevna forma. Igralci iz Zagreba premorejo individualno kvaliteto, od naše zadnje tekme so se okrepili predvsem na zunanjih položajih, kjer imajo zelo dobre strelce z razdalje. Že lani so dobro sodelovali s krožnim napadalcem, krila pa so hitra in iščejo priložnosti tudi iz malih kotov," je še dodal Ocvirk.

"Obe ekipi sta slabo začeli letošnje tekmovanje in doživeli hude poraze, zavoljo tega tudi težko ocenjujem trenutno pripravljenost celjske in zagrebške ekipe," je dejal Josip Šarac, celjsko orožje na položaju levega zunanjega igralca. "Naša prednost je domače prvenstvo, kjer dobimo malce več ritma, morda tudi samozavesti, na drugi strani pa je prednost Zagreba ta, da igra doma. Pričakujem trdo in težko tekmo z zelo agresivno obrambo, na kateri bodo odločale malenkosti. Igrati moramo zbrano v napadu, brez nepotrebnih napak, kar je lahko ključ do zmage," je dodal Šarac.

Mlakar: Že od nekdaj je to balkanski el clasico

Njegov kolega Žiga Mlakarje sezono pričel v zagrebških vrstah, nato pa septembra prestopil v Celje.

"O dvobojih med Zagrebom in Celjem ne gre izgubljati veliko besed. Že od nekdaj je to 'balkanski el clasico'. Z naše strani motivacije gotovo ne bo manjkalo, poznamo nasprotnika, videli smo kar nekaj tekem, gre pa tudi za neposrednega tekmeca za napredovanje. Gremo na zmago," je pred tekmo v hrvaški prestolnici optimistično dejal Mlakar.