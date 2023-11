Celjski pivovarji Madžarom drago prodali kožo, a nov poraz je tu

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so odigrali tekmo sedmega kroga v skupinskem delu lige prvakov. V dvorani Zlatorog so gostili tradicionalne mednarodne tekmece iz madžarskega Veszprema in tudi v sedmem poskusu ostajajo brez zmage in tudi še brez osvojene točke med evropsko klubsko elito. Madžari so slavili s 40:33.

FOTO: Damjan Žibert

Celjska ekipa je doživela sedmi poraz v skupini B, četrtega na domačem igrišču. Pred obračunom z evropskim velikanom iz Veszprema je v dvorani Zlatorog izgubila proti Portu, Montpellierju in Barceloni, v gosteh pa proti GOG Gudmeju, Magdeburgu in Wisli iz Plocka.

Madžarska ekipa, kjer od leta 2014 igra slovenski reprezentant in otrok celjskega kluba Gašper Marguč, v zadnjem obdobju kaže izjemne predstave. Zadnji poraz je doživela konec septembra v danskem Odenseju proti GOG Gudmeju, od tedaj je nanizala devet zmag na mednarodni in domači sceni, med drugim je sredi Katalonije na kolena spravila tudi mogočno Barcelono.

Uvodne minute so minile v obojestransko raztrgani igri, izkazala pa sta se oba vratarja: Rok Zaponšek na domači in Španec Rodrigo Corrales na gostujoči strani. Prvi gol je padel šele v tretji minuti, nato pa je na igrišču zagospodarila mednarodna pisana zasedba iz Veszprema, ki je v mesto grofov pripotovala le z dvema madžarskima rokometašema. Celjani so kljub nekaterim bravuroznim obrambam Zaponška že po 15 minutah igre zaostali za pet golov (5:10). V nadaljevanju so bili le na trenutke enakovredni v tem obdobju sezone eni najbolj vročih ekip na stari celini, ki je zadnji poraz doživela konec septembra na Danskem, od tedaj naprej pa je nanizala same zmage nad domačimi in mednarodnimi tekmeci.

Celje Pivovarna Laško proti Veszpremu FOTO: Sofascore.com

Izbranci domačega trenerja Alema Toskića so v 19. minuti že zaostajali za sedem golov (6:13), nato pa izkoristili nekoliko "ležerno predstavo" rokometašev iz Veszprema, ki so vseskozi imeli absolutni rezultatski nadzor in v prvem polčasu vodili med petimi in sedmimi goli. Slovenski prvaki iz mesta ob Savinji so v začetku drugega polčasa kljubovali svojemu najbližjemu tekmecu v skupinskem delu v tej sezoni. V 38. minuti so zaostajali za štiri gole (22:26), nato pa doživeli "mrk", kar so izkušeni igralci madžarske ekipe izkoristili in jim v 41. minuti ušli na devet golov (22:31).

Alem Toskić FOTO: Damjan Žibert

V nadaljevanju so se borili po dvojih najboljših močeh, njihov največji primanjkljaj pa je v 48. minuti znašal 10 zadetkov (25:35). "Nisem zadovoljen s predstavo mojih varovancev. Preveč so spoštovali tekmeca in igrali v krču, res pa je, da so na nasprotni strani imeli trenutno najboljšo ekipo na evropskih tleh in glavno pretendentko za nastop na zaključnem turnirju v Kölnu. Že čez nekaj dni nad čaka tekma ligaška tekma s Škofjeločani, nato pa nova zahtevna mednarodna tekma v Veszpremu. Na naslednji tekmi lige prvakov se bomo skušali pokazati v čim boljši luči, glavni cilj v tej sezoni pa je državno prvenstvo," je po porazu dejal Toskić. V celjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Tim Cokan s sedmimi, Mai Marguč in Mitja Janc sta prispevala po pet zadetkov. Izid, skupina B:

Celje Pivovarna Laško - Veszprem 33:40 (17:22)