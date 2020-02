Ocvirk: Godi priznanje iz pariškega tabora

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško se je v skoraj polnem Zlatorogu, ko je 4700 gledalcev, med katerimi je bil tudi polmilijonti obiskovalec evropskih tekem, ta bo za nagrado potoval na zaključni turnir v Koln, pomeril z zvezdniško zasedbo Pariza in kljub izjemni borbenosti, ki jo je s stoječim aplavzom nagradilo tudi občinstvo, ostal brez zmage proti favoritom. "Čestitke igralcem in hvala, ker takšen strokovnjak, kot je trener Pariza, pohvali našo igro. Prvi polčas smo bili premalo odločni in smo preveč izgubljali žoge in igrali preveč na pamet, kar je Pariz izkoristil. Kasneje v drugem polčasu smo bili bolj odločni in agresivni v obrambi, vrnili smo se in moram pohvaliti ekipo za borbo in pristop ter boj do konca. S tem moram biti zadovoljen, hvala pa tudi navijačem, ki so nam ogromno pomagali s svojo podporo," je po spektaklu v Celju povedal trener pivovarjev Tomaž Ocvirk, ki je s svojo mlado ekipo favoriziranim gostom iz francoske prestolnice "grozil" skoraj vse do zadnjega zvoka sirene.



Parižani hvalili Celjane

Kljub pritisku s tribun so izkušeni gostje znali držati varno razdaljo in se na koncu veselili dveh točk, z izjavami po tekmi pa dali vedeti, da morda niso pričakovali tako težke naloge. Odlično borbenost so znali nagraditi tudi glasni navijači v skoraj polnem Zlatorogu, ki bo podoben spektakel videl že čez 14 dni, ko tukaj gostuje zvezdniška Barcelona, ta v Celju ni igrala že devet sezon in zanimanje je temu primerno, tako da bo Zlatorog takrat pokal po šivih. "Čestitke Celju in njihovemu trenerju, namučili so nas in igrajo res dober rokomet, navkljub mladosti in neizkušenosti. Za zmago smo se morali pošteno potruditi, dobro smo igrali v prvem polčasu, naša obramba je domačim povzročala kar nekaj težav in priigrali smo si lepo prednost. V drugem polčasu se je Celje vrnilo, igrali so čvrsto in se borili do samega konca. Veseli smo zmage in točk, ki so za nas zelo pomembne," je po zmagi povedal trener Parižanov Raul Gonzalez.