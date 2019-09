Celjski rokometaši znova praznih rok v ligi prvakov

Po prvem polčasu je kazalo na prvo zmago slovenskih prvakov v elitni skupini A, v drugem pa so naredili kopico napak in zavoljo slabe igre v obrambi - prejeli so kar 19 golov - drugič v tej sezoni izgubili v Zlatorogu.

Izbranci Tomaža Ocvirka so imeli v prvi polovici dvoboja škarje in platno v svojih rokah in si že po osmih minutah igre priigrali tri gole prednosti (4:1). Njegovi varovanci so tudi v nadaljevanju izpolnjevali vse dogovore iz garderobe ter imeli popoln nadzor nad tekmeci iz Hamletove dežele. V 17. minuti so po golu Hrvata Josipa Šarcaprvič na dvoboju povedli za štiri gole, lepo zalogo pa zadržali vse do konca polčasa, ki so ga zaključili s 14:10.