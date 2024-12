Celjski 'vrtec' z zmago v sosedskem obračunu spet na vrh tabele

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 16. krogu lige NLB v gosteh premagali Gorenje Velenje z 28:24 in vnovič prevzeli vrh prvenstvene tabele, na kateri imajo točko prednosti pred ljubljanskim Slovanom. Očitno se v tekoči sezoni obeta epski dvoboj na relaciji Celje – Ljubljana v boju za naslov.

Gal Gaberšek FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Slovenski prvaki iz Velenja nikakor ne najdejo poti iz slepe ulice. Zadnjo zmago so dosegli sredi novembra v Slovenj Gradcu, od tedaj pa so nanizali poraze v Ligi NLB proti tekmecem iz Škofje Loke, Ljubljane, Novega mesta, Trebnjega in Celja. Ekipa iz knežjega mesta je po zmagi v Šaleški dolini znova zasedla vrh razpredelnice, pred ljubljansko ekipo ima eno, pred trebanjsko pa štiri točke prednosti.

Velenjčani so bili v uvodnih petnajstih minutah tekme enakovredni tradicionalnim domačim tekmecem iz Celja, nato pa niso več mogli slediti njihovemu ritmu. V 22. minuti so jim gosti ušli na šest (12:6), na polčasu pa je prednost gostov že znašala osem golov (16:8). V prvem polčasu izjemno bledi gostitelji so v začetku drugega polčasa dvignili raven svoje igre za nekaj stopenj. V 35. minuti so po delnem izidu 4:0 prepolovili zaostanek (12:16), tri minute kasneje pa se po zadetku Anžeta Blagotinška približali na tri gole (14:17). V 45. minuti so naredili "korak naprej". Malik Tatar je znižal na 18:20, nato pa so Celjani izkoristili verižni velenjski izključitvi in si v 49. minuti priigrali prednost petih golov (23:18). Izbranci portugalskega strokovnjaka na celjski klopi Paula Pereire v prelomnih trenutkih dvoboja niso zapravili lepega kapitala, vseskozi so imeli prednost treh do največ petih golov ter se veselili sladke zmage.

Paulo Pereira FOTO: AP icon-expand

V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Andraž Makuc s sedmimi in Uroš Milićević s petimi goli. Tilen Sokolič je za velenjsko dosegel pet zadetkov, vratar Matevž Skok pa je ob dveh golih zbral še 13 obramb. Celjsko in velenjsko ekipo v sredo najprej čakata četrtfinalna obračuna v slovenskem pokalu. Prva bo gostovala na Škofljici, druga pa v Stični. V soboto sta pred njima še zadnji ligaški tekmi pred skoraj dvomesečnim premorom zaradi januarskega svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. Velenjska zasedba bo gostovala v Krškem, celjska pa v Kopru.

"Že kar nekaj časa se nam na dogaja na tekmah, da si v prvem polčasu priigramo zaostanek, ki ga potem zelo težko nadoknadimo. S tem horukom, ko smo prišli ven v drugem polčasu, je bilo še nekaj upanja, a to zdržati proti takšni ekipi, kot je Celje, ne uspe vedno. Na žalost spet premalo za boljši rezultat."

"Vedeli, smo da bo tekma težka in da so derbiji vedno neugodni. Mi smo se dobro pripravili in mislim, da smo prvi polčas spet odigrali z odliko. Spet po drugi strani smo drugi polčas odigrali slabše, z nekim padcem. Na tem moramo delati in to popraviti. Na koncu smo z borbo pripeljali tekmo do konca in zasluženo zmagali."