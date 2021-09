Cepljenje obvezno za ameriške olimpijce v Pekingu 2022

Pravila ameriškega olimpijskega in paraolimpijskega komiteja (USOPC) velevajo, da morajo biti do 1. novembra vsi delavci, športniki, pogodbeni delavci, svetovalci in drugi, ki vstopajo v prostore USOPC, polno cepljeni proti novemu koronavirusu. Do 1. decembra se bo obvezno cepljenje razširilo tudi na članske reprezentance vseh športov pod okriljem ZDA in tudi vse mlade upe, ki si želijo kdaj nastopiti na prihodnjih olimpijskih igrah. "Zdravje in dobrobit naše olimpijske in paraolimpijske družine je za nas še naprej glavna prioriteta," še piše v pravilih USOPC. "Ta korak bo znatno povečal naše možnosti pri ustvarjanju varnega in produktivnega okolja za reprezentante ZDA in njihovo osebje ter nam spet omogočil doslednost pri načrtovanju, pripravah in optimalnih storitvah za športnike," so še zapisali pri USOPC. Na letošnjih poletnih olimpijskih igrah Tokio 2020 cepljenje proti novemu koronavirusu za ameriške športnike ni bilo obvezno. Približno 100 športnikov v 613-članski odpravi je na Japonsko odpotovalo necepljenih.

Med njimi tudi plavalec Michael Andrew, ki so ga kritizirali zaradi nenošenja zaščitne maske pri druženju z mediji. Nekdanja ameriška plavalka Maya DiRado je Andrewa obtožila, da ogroža reprezentančne kolege s tem, ko se ne želi cepiti. Mednarodni olimpijski komite (MOK) je prav tako cepljenje za športnike močno priporočil, ni pa bilo obvezno za tokijske olimpijce. Pri USOPC so še zapisali, da se bodo o morebitnih izjemah odločali v individualnih primerih, vse necepljene pa bodo testirali na morebitno okužbo vsak dan. Vsakodnevno testiranje bo plačal USOPC.