Čeprav skupaj štejeta 90 let, sta sestri Williams spomnili na svoje najboljše dni

Prizorišče njune vrnitve v New Yorku je bilo zares veličastno: tribune stadiona Arthur Ashe so bile skoraj polne, saj si je tekmo odprtega prvenstva ZDA ogledalo več kot 23.000 gledalcev. Ob žrebu s kovancem je bil na igrišču prisoten tudi ameriški zvezdnik z YouTuba, MrBeast.
Američanki sta tekmici prisilili v dramatičen podaljšan niz. Ko je že dišalo po vzdušju iz leta 1999, ko sta sestri Serena in Venus Williams vodili s 5:0, ju je v ključnem trenutku na cedilu pustil Serenin začetni udarec, tako da sta Maiyi Joint in Chan Hao-ching slavili s 6:3, 6:7 (6) in 7:6 (7).
Slavni sestri sta se vrnili na turnir dvojic na odprtem prvenstvu ZDA prvič po letu 2022 in kar 27 let po tem, ko sta prvič osvojili naslov.
To je bil vsekakor dogodek, vreden posebnega povabila, ki sta ga prejeli 44-letna Serena in 46-letna Venus Williams, saj je občinstvo na nabito polnem stadionu glasno pozdravilo vsako njuno osvojeno točko.
Komentatorka mreže ESPN, nekdanja prva igralka sveta Caroline Wozniacki je razkrila, da se po njenem mnenju Serena prihodnje leto želi vrniti k igranju med posameznicami.
Čeprav skupaj štejeta 90 let, sta sestri Williams v trenutkih spomnili na svoje najboljše dni, potem ko sta komaj prejšnji mesec odigrali svojo prvo skupno tekmo v dvojicah po letu 2022.
Turnirji za grand slam predstavljajo najvišjo raven teniškega tekmovanja na svetu. To so štirje najprestižnejši turnirji v koledarskem letu: odprto prvenstvo Avstralije (Australian Open), odprto prvenstvo Francije (Roland Garros), odprto prvenstvo Anglije (Wimbledon) in odprto prvenstvo ZDA (US Open). Zmaga na vseh štirih turnirjih v eni sezoni se imenuje koledarski grand slam, kar velja za enega najtežjih dosežkov v športu.
Arthur Ashe je bil legendarni ameriški teniški igralec in eden prvih temnopoltih športnikov, ki je dosegel svetovni vrh v tenisu. V svoji karieri je osvojil tri naslove za grand slam med posamezniki. Poleg športnih dosežkov je bil znan tudi kot borec za človekove pravice in zagovornik izobraževanja. Stadion Arthur Ashe v New Yorku, kjer poteka finale odprtega prvenstva ZDA, je največji teniški stadion na svetu in nosi njegovo ime v spomin na njegovo zapuščino.
Caroline Wozniacki je nekdanja vrhunska danska teniška igralka, ki je v svoji karieri dosegla prvo mesto na svetovni jakostni lestvici WTA. Znana je bila po svoji izjemni vzdržljivosti in obrambni igri z osnovne črte. Leta 2018 je osvojila svoj prvi in edini naslov za grand slam na odprtem prvenstvu Avstralije. Po koncu aktivne kariere se je uspešno preizkusila tudi v vlogi televizijske komentatorke in strokovne analitičarke.
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