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Čeprav skupaj štejeta 90 let, sta sestri Williams spomnili na svoje najboljše dni

New York, 05. 09. 2026 07.51 pred 27 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Serena in Venus Williams

Štiri leta po zadnjem skupnem nastopu v New Yorku sta Serena in Venus Williams navdušili teniško občinstvo. Čeprav sta ameriški sestri izgubili proti Avstralki Mayi Joint in Chan Hao-ching s Tajvana, sta bili zmagovalki 14 turnirjev za grand slam v dvojicah zelo blizu zmage. Ob odhodu z igrišča so jima navijači namenili stoječe ovacije.

Prizorišče njune vrnitve v New Yorku je bilo zares veličastno: tribune stadiona Arthur Ashe so bile skoraj polne, saj si je tekmo odprtega prvenstva ZDA ogledalo več kot 23.000 gledalcev. Ob žrebu s kovancem je bil na igrišču prisoten tudi ameriški zvezdnik z YouTuba, MrBeast.

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Američanki sta tekmici prisilili v dramatičen podaljšan niz. Ko je že dišalo po vzdušju iz leta 1999, ko sta sestri Serena in Venus Williams vodili s 5:0, ju je v ključnem trenutku na cedilu pustil Serenin začetni udarec, tako da sta Maiyi Joint in Chan Hao-ching slavili s 6:3, 6:7 (6) in 7:6 (7).

Serena in Venus Williams
Serena in Venus Williams
FOTO: AP

Slavni sestri sta se vrnili na turnir dvojic na odprtem prvenstvu ZDA prvič po letu 2022 in kar 27 let po tem, ko sta prvič osvojili naslov. 

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To je bil vsekakor dogodek, vreden posebnega povabila, ki sta ga prejeli 44-letna Serena in 46-letna Venus Williams, saj je občinstvo na nabito polnem stadionu glasno pozdravilo vsako njuno osvojeno točko.

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Komentatorka mreže ESPN, nekdanja prva igralka sveta Caroline Wozniacki je razkrila, da se po njenem mnenju Serena prihodnje leto želi vrniti k igranju med posameznicami. 

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Čeprav skupaj štejeta 90 let, sta sestri Williams v trenutkih spomnili na svoje najboljše dni, potem ko sta komaj prejšnji mesec odigrali svojo prvo skupno tekmo v dvojicah po letu 2022.

Razlagalnik

Turnirji za grand slam predstavljajo najvišjo raven teniškega tekmovanja na svetu. To so štirje najprestižnejši turnirji v koledarskem letu: odprto prvenstvo Avstralije (Australian Open), odprto prvenstvo Francije (Roland Garros), odprto prvenstvo Anglije (Wimbledon) in odprto prvenstvo ZDA (US Open). Zmaga na vseh štirih turnirjih v eni sezoni se imenuje koledarski grand slam, kar velja za enega najtežjih dosežkov v športu.

Arthur Ashe je bil legendarni ameriški teniški igralec in eden prvih temnopoltih športnikov, ki je dosegel svetovni vrh v tenisu. V svoji karieri je osvojil tri naslove za grand slam med posamezniki. Poleg športnih dosežkov je bil znan tudi kot borec za človekove pravice in zagovornik izobraževanja. Stadion Arthur Ashe v New Yorku, kjer poteka finale odprtega prvenstva ZDA, je največji teniški stadion na svetu in nosi njegovo ime v spomin na njegovo zapuščino.

Caroline Wozniacki je nekdanja vrhunska danska teniška igralka, ki je v svoji karieri dosegla prvo mesto na svetovni jakostni lestvici WTA. Znana je bila po svoji izjemni vzdržljivosti in obrambni igri z osnovne črte. Leta 2018 je osvojila svoj prvi in edini naslov za grand slam na odprtem prvenstvu Avstralije. Po koncu aktivne kariere se je uspešno preizkusila tudi v vlogi televizijske komentatorke in strokovne analitičarke.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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LinaAnil
05. 09. 2026 08.24
Antipaticni
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