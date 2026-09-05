Čeprav skupaj štejeta 90 let, sta sestri Williams spomnili na svoje najboljše dni

Prizorišče njune vrnitve v New Yorku je bilo zares veličastno: tribune stadiona Arthur Ashe so bile skoraj polne, saj si je tekmo odprtega prvenstva ZDA ogledalo več kot 23.000 gledalcev. Ob žrebu s kovancem je bil na igrišču prisoten tudi ameriški zvezdnik z YouTuba, MrBeast.

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Američanki sta tekmici prisilili v dramatičen podaljšan niz. Ko je že dišalo po vzdušju iz leta 1999, ko sta sestri Serena in Venus Williams vodili s 5:0, ju je v ključnem trenutku na cedilu pustil Serenin začetni udarec, tako da sta Maiyi Joint in Chan Hao-ching slavili s 6:3, 6:7 (6) in 7:6 (7).

Serena in Venus Williams FOTO: AP

Slavni sestri sta se vrnili na turnir dvojic na odprtem prvenstvu ZDA prvič po letu 2022 in kar 27 let po tem, ko sta prvič osvojili naslov.

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To je bil vsekakor dogodek, vreden posebnega povabila, ki sta ga prejeli 44-letna Serena in 46-letna Venus Williams, saj je občinstvo na nabito polnem stadionu glasno pozdravilo vsako njuno osvojeno točko.

Komentatorka mreže ESPN, nekdanja prva igralka sveta Caroline Wozniacki je razkrila, da se po njenem mnenju Serena prihodnje leto želi vrniti k igranju med posameznicami.

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Čeprav skupaj štejeta 90 let, sta sestri Williams v trenutkih spomnili na svoje najboljše dni, potem ko sta komaj prejšnji mesec odigrali svojo prvo skupno tekmo v dvojicah po letu 2022.