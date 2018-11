Čeprav so mu rekli, da ne bo več dirkal med elito, se Kubica 'z eno roko' vrača v formulo 1

"Gledano s človeškega vidika je to zgodba, v katero najbrž nihče ni verjel. Najverjetneje smo jaz in ljudje okoli mene edini, ki se nismo nikoli predali. Vedeli smo, da bo to nekaj, kar bo težko dosegljivo. A to dokazuje, da nekako nič ni nemogoče," je vrnitev v karavano formule 1 opisal Robert Kubica. Dodal je, da ga ne bi bilo nazaj, če ne bi bil konkurenčen.

33-letni Poljak – pri Williamsu se nadejajo, da bo zaradi širokega poljskega trga zagotovil tudi sponzorje – se bo v ekipi pridružil novincu Georgeu Russellu. V letošnji sezoni za Williams vozita Kanadčan Lance Stroll in Rus Sergej Sirotkin.

Kubica si je na reliju v Liguriji težko poškodoval roki in nogi, dolgo časa je kazalo, da bo moral avtomobilistični šport zapustiti. S trdno voljo pa se je po dobrem letu vrnil v reli. Pozneje je bil povabljen k več projektom, a nekoč dejal: "Vrnitev na dirke formule 1 je precej bolj mikavna kot razni projekti." Poljak je v formuli 1 za Sauber in Renault nastopil na 76 dirkah, 12 se je uvrstil na stopničke, zmagal pa je le enkrat. Junija leta 2008 je bil najboljši na VN Kanade v Montrealu.

"Po moji nesreči sem ugotovil, da ti pri vrtenju volana v reli avtih ni treba držati volana, ampak lahko za obrat izkoristiš trenje," je pojasnil Kubica, ki je po testiranjih v formuli 1 dejal, da še vedno ne more trdno prijeti volana z obema rokama. 'Omejitve', kot jih je sam poimenoval, so ga pripeljale do tega, da je našel nov način, kako voziti. "Formula 1 ni reli avto, toda bil sem tudi v šoli, kjer so ti v roko dali ptiča in si ga moral prijeti, tako da ne odleti, ampak obenem ga nisi smel prijeti preveč trdo, da se ne bi ustrašil. Tako moraš držati tudi volan," je svojo vrnitev med najboljše pojasnil Kubica. "Ja, vse skupaj izgleda drugače kot pred 10. leti in v primerjavi z drugimi dirkači, zavedam se. Toda rezultat bo najverjetneje enak ali vsaj približno podobno temu," je povedal poljski dirkač, ki ima trajno okvaro desne roke.