Danska pravljica dobila novo poglavje: v četrtfinalu padla še Češka

Danci so v prvem delu prvega polčasa delovali zelo prepričljivo, povedli pa so pravzaprav po sodniški napaki. Že v peti minuti so namreč prišli do vodstva, potem ko je po podaji s kota (žoga bi morala biti za Češko, saj se Ondrej Čelustka žoge ni dotaknil) z glavo zadel Thomas Delaney. Mikkel Damsgaard je bil blizu povišanju vodstva v osmi minuti, a po lepi podaji Pierre-Emilla Hoejbjerga z zahtevnega položaja ni mogel bolje streljati proti vratom Tomaša Vaclika.

Delaney bi lahko še oplemenitil svojo statistiko v 17. minuti, a je iz ugodnega položaja po podaji z desne strani slabo zadel žogo in jo poslal mimo leve Vaclikove vratnice. Čehi so prvič resneje dlani Kasperja Schmeichela ogreli v 22. minuti. Po napaki danske obrambe je do strela prišel Tomaš Holeš, a je vratar Leicestra pravočasno zaprl kot vezistu Slavie iz Prage. Danci so v obrambi vse bolj trpeli, a tekmeci niso prišli do pravih zaključkov.

Vse več prostora so imeli v protinapadih Danci, enega od teh pa je v 38. minuti s strelom naravnost v vratarja Seville neuspešno zaključil Damsgaard. So pa sijajno akcijo Danci izpeljali štiri minute kasneje, ko je odlično podajo z zunanjim delom stopala Joakima Maehleja v tretji gol na prvenstvu iz neposredne bližine pretvoril Kasper Dolberg.

Čehi so odločno krenili v drugi polčas, v 47. minuti pa je nevarno sprožil Antonin Barak, a se je še enkrat izkazal Schmeichel in žogo porinil v kot. Pritisk se je hitro obrestoval, ko je le dobro minuto kasneje za peti gol in na prvenstvu iznajdljivo zadel Patrik Schick. V naslednjih 20 minutah pravih priložnosti ni bilo, je pa v 69. po izgubljeni žogi po protinapadu streljal danski rezervist Yussuf Poulsen in izzval obrambo Vaclika.

Čehi so bili v 74. minuti le nekaj cm oddaljeni od izenačenja. Podaja Michaela Krmenčika iz prostega strela je bila namenjena Tomašu Součeku, tik pred njim pa je odločilno posredoval Schmeichel s konicami prstov. V 78. minuti je na drugi strani zelenice znova poskusil Poulsen, vnovič pa mu je veselje preprečil Vaclik z odlično obrambo. Ta je bil znova na mestu v 82. minuti, ko je po lepi kombinaciji Poulsena in Maehleja ubranil strel slednjega.

Čehi so si na vso moč prizadevali priti do kakšne obetavne priložnosti, a je obramba Dancev zdržala vse napade varovancev Jaroslava Šilhavyja, vključno z zadnjim poskusom od daleč Baraka v zadnji, šesti minuti dodatka nizozemskega sodnika Björna Kuipersa.