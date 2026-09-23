Češka, Poljska in Norveška tipajo utrip pripravljenosti Slovenk

Nuša Fegic in Tjaša Stanko FOTO: Damjan Žibert

Slovenke so se na Štajerskem pripravljale tri dni in sledila je pot proti Češki. V Chebu bodo do konca tedna nastopale na mednarodnem pripravljalnem turnirju, kjer se bodo pomerile s Poljsko, v petek sledi obračun z B-reprezentanco Norveške, turnir pa bodo zaključile z nedeljsko tekmo proti gostiteljicam. "Verjamem, da nam bo ta turnir veliko prinesel. V zadnjem obdobju smo igrale le v klubih, kjer ima vsak drugačen sistem. Sedaj se bomo lahko znova povezale, kar je v tujem okolju po mojem mnenju lažje. Formirati je potrebno močno ekipo na in izven igrišča," je ob vnovičnem snidenju uza uradno spletno stran RZS razmišljala organizatorka igre Nuša Fegic in dodala: "Na turnirju bomo lahko preizkusili kakšno novo stvar, alternativo, ki jo bomo uporabile tudi kasneje. Na igro tekmic se bomo nekoliko zagotovo pripravile, a prava osredotočenost bo na nas in naši igri."

Črnogorec na slovenski klopi je v Zreče povabil 18 igralk. Zaradi poškodb sta sodelovanje morali odpovedati Ema Hrvatin in Nina Kovšca. Namesto njiju sta naknadno vabilo prejeli Tinkara Kogovšek, ki je uspešno sanirala poškodbo prsta, ter 18-letna Liana Vuković, ki je na zadnji tekmi ljubljanskega Krima v Ligi prvakinj zablestela s petimi zadetki.

Liana Vuković FOTO: Krim Mercator

A Vuković ne bo najmlajša igralka, ki ji bo v tem tednu novo priložnost za dokazovanje in nabiranje izkušenj namenil Adžić. Na prvi seznam vpoklicanih je selektor uvrstil 17-letno zunanjo igralko Katjo Štukelj. Poleg omenjenih rokometašic bodo na tokratni akciji sodelovale še krilne igralke Ema Abina, Živa Čopi in Ema Marija Marković, zunanje igralke Ana Abina, Špela Bajc, Nuša Fegic, Ema Hrvatin, Nina Kovšca, Erin Novak, kapetanka Tjaša Stanko in Nina Zulić, krožne napadalke Manca Jurič, Nataša Ljepoja in Lana Puncer, standardni vratarski dvojici, ki jo z novim olimpijskim ciklusom tvorita Maja Vojnovič in Dijana Đajić, pa se je tokrat pridružila debitantka Zala Vuk iz vrst ajdovskega Mlinotesta.

Dragan Adžić FOTO: Profimedia

"Ideja češke zveze je, da v tem reprezentančnem tednu odigramo turnir, ki bo po ritmu enak tistemu, kar nas čaka na evropskem prvenstvu. Po daljšem premoru nam bodo te tekme dobro dele. Z njimi se bomo najhitreje vrnili v reprezentančni ritem, obenem pa skozi preizkuse najbolj napredujemo," pa se je na prihajajoči turnir in decembrski izziv z evropskim prvenstvom ozrl slovenski selektor.

Letošnje prvenstvo stare celine bo med 3. in 20. decembrom prvič v zgodovini potekalo v petih državah – na Češkem, Poljskem, Slovaškem, v Romuniji in Turčiji. Slovenska vrsta, ki bo med evropsko elito nastopila desetič, bo tekmovanje začela v Oradei v Romuniji. V skupini A se bo srečala z Islandijo, Madžarsko in Črno goro.

Tjaša Stanko FOTO: RZS