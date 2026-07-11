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Po dramatičnem preobratu do prve krone: Noskova zmagovalka Wimbledona

Wimbledon, 11. 07. 2026 19.51 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Linda Noskova

Čehinja Linda Noskova je nova zmagovalka teniškega turnirja v Wimbledonu. V finalu je po dveh urah in pol premagala rojakinjo Karolino Muchovo s 6:2, 5:7 in 6:3 ter osvojila svoj prvi turnir za grand slam.

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V prvem nizu je 21-letna Linda Noskova tekmici odvzela servis v četrti in osmi igri ter ga dobila po vsega 32 minutah. Osem let starejša Karolina Muchova se je krčevito branila v drugem nizu. Oddala je servis v šesti igri, Noskova je povedla s 5:2 in imela v osmi tri priložnosti, da zaključi dvoboj. Zalomilo se je v deveti, ko je imela Noskova na svoj servis spet priložnosti za zmago, Muchova pa je izkoristila sedmo priložnost za brejk in znižala na 5:4.

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V 10. igri je bila prva v prednosti za zmago spet Noskova, a vnovič ni uspela končati obračuna, Muchova pa je poravnala na 5:5, nato pa po drugem brejku dokončno obrnila potek v svoj prid ter po uri in 12 minutah osvojila še peto igro zaporedoma in izenačila na 1:1. Ko je imela Muchova v uvodni igri odločilnega niza kar tri priložnosti za brejk, je vse kazalo na dokončni preobrat, a mlajša tekmica se je le zbrala, dobila servis, povedla s 3:0 in prednosti ni več izpustila iz rok.

Linda Noskova in Karolina Muchova
Linda Noskova in Karolina Muchova
FOTO: Profimedia

Muchova je tako vnovič ostala praznih rok na grand slamu. Leta 2023 jo je na zadnji stopnički Rolanda Garrosa ustavila Poljakinja Iga Swiatek. Obe finalistki sta se doslej le enkrat pomerili med seboj, lani je v tretjem krogu OP ZDA slavila Muchova s 6:7, 6:4, 6:2, danes je mlajši Noskovi uspelo maščevanje.

Wimbledon, grand slam (74,53 milijona evrov):

- ženske, finale

Linda Noskova (Češ/9) - Karolina Muchova (Češ/10) 6:2, 5:7, 6:3.

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