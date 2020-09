Alaphilippeju naslov svetovnega prvaka, Roglič šesti

To je dirka za prestižno mavrično majico, dosedanji svetovni prvak Danec Mads Pedersen pa naslova ni branil, saj je nastop na SP odpovedal. V slovenskem taboru kot favorite omenjali konkurente, predvsem Belgijce, Nizozemce, Britance, Francoze in Italijane, V krogu favoritov za zmago so bili predvsem specialisti za klasične dirke, velja omeniti Danca Jakoba Fuglsanga, Belgijca Wouta Van Aerta , Francoza Juliana Alaphilippa in Poljaka Michala Kwiatkowskega, pa seveda tudi oba slovenska aduta, zmagovalca Toura Pogačarja in Rogliča.

Najboljše kolesarje je na 87. svetovnem prvenstvu v italijanski Imoli čakal vrhunec letošnjega svetovnega prvenstva, cestna dirka. Na 258 kilometrov dolgi preizkušnji je nastopilo tudi osem slovenskih reprezentantov na čelu s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem, pa Luka Mezgec, Jani Brajkovič, Luka Pibernik, Jan Polanc, Jan Tratnik in Domen Novak. Šlo je za krožno preizkušnjo, vsak krog je imel dva ne preveč dolga vzpona, moški so morali premagati kar 5000 metrov višinske razlike.

Roglič in Pogačar se po zgodovinskem uspehu na Touru, na katerem sta zasedla prvo in drugo mesto, nista vrnila v domovino, ampak sta ostala v Monaku in se pripravljala na SP. Na dirki se je Pogačar, ki je sicer imel med dirko tehnične težave in je moral menjati kolo, prebil v vodstvo 42 kilometrov pred ciljem in sam nadaljeval v vodstvu, tako je tudi v zadnji krog zapeljal z vodstvom 25 sekund pred zasledovalci, v tej skupini sta od Slovencev tudi Roglič in Polanc. Pobeg ni trajal dolgo, 21 kilometrov pred ciljem je bil Pogačar ujet, najprej ga je ujel Tom Doumolin, nato še glavnina.

Odločitev o zmagovalcu je padla na zadnjem vzponu na Cime Galisterna. V vodstvo se je slabih 13 kilometrov pred ciljem prebil Greg Van Avermaet, poleg je bil tudi Roglič, a je nato vodstvo prevzel Julian Alaphilippe, ki je skočil v vodstvo in imel devet kilometrov pred ciljem slabih 15 sekund prednosti pred peterico zasledovalcev, Rogličem, Van Aertom, Hirschijem, Kwiatkowskim in Fuglsangom, Pogačar je izpadel iz boja za odličja. Na koncu je zasedel 33. mesto (+ 3:44), 27. pa je bil z zaostankom dveh minut in treh sekund Jan Polanc.