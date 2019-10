Četrt stoletja med elito: Krimovke tudi letos želijo mešati štrene najboljšim v Evropi

Rokometašice Krima Mercatorja v nedeljo na Kodeljevem začenjajo 25. zaporedno sezono v najkvalitetnejšem evropskem tekmovanju, EHF Ligi prvakinj. Že uvodna preizkušnja bo za pomlajeno ljubljansko zasedbo ena ključnih v lovu na glavni del tekmovanja. V goste prihaja češki Banik Most, ki si je mesto v skupini D zagotovil prek kvalifikacij. Tigrice se bodo v nadaljevanju sezone pomerile še proti madžarskemu evropskemu prvaku Györiju in švedskemu Sävehofu.

Rokometašice Krima Mercatorja vstopajo v svojo 25. sezono Lige prvakinj. Glede na zajetno prenovo ekipe so cilji v sezoni 2019/20 bolj povezani s tremi domačimi tekmovanji, a tudi v elitnem evropskem klubskem tekmovanju si želijo vsaj v glavni del tekmovanja, torej med 12 najboljših.

Za Krim, ki je bil prvak v sezonah 2000/01 in 2002/03 ter finalist 1998/99, 2003/04 in 2005/06, bo to 25. zaporedna sezona lige prvakinj, a Krima tudi tokrat ni med favoriti. Med najožje sodijo že omenjeni Györ, okrepljena Budućnost, Rostov Don in Metz.

Prva naloga krimovke čaka v nedeljo na Kodeljevem proti Baniku. V skupini D je zagotovo prvi favorit madžarski Györ, ki je dobil zadnje tri lige prvakinj oziroma pet od zadnjih sedmih, obenem pa vseh zadnjih šest tekem s Krimom (vse za najmanj osem golov). V ljubljanskem taboru verjamejo, da se bodo precej bolj enakovredno merili s švedskim Sävehofom in češkim Banikom Mostom. To kljub temu, da bo mlada, v povprečju 22-letna ekipa, ki jo od leta 2016 vodiUroš Bregar, precej prenovljena.





Uroš Bregar FOTO: Damjan Žibert

Odšlo je 10 igralk, vključno z Mišo Marinček (konec kariere), Lamprini Tsakalou inTjašo Stanko (obe sta prestopili k Podravki, predvsem slednjo pa strokovnjaki vidijo kot vzhajajočo zvezdo).

Nedeljska prva evropska tekma sezone se bo začela ob 17.00. Vstop na obračun pa po dolgih letih ne bo več brezplačen, ta bo sicer še naprej za otroke do 14. leta starosti, za druge pa bo pet evrov.

Novink je 14, od tega večina iz lastnega mladinskega pogona, tako da bodo večino bremena nosile izkušenejše igralke, kot so Alja Varagić, Nina Zulić, novinke srbsko desno krilo Ana Kojić, nizozemska zunanja igralka Harma van Kreij, slovaška leva zunanja Marianna Rebičova, avstrijska vratarka Antonija Mamić in kapetanka Polona Barić. "Če pogledamo vse štiri skupine, je naša bržčas najlažja. Krim ima največjo tradicijo, Sävehof ima največji bazen švedskega rokometa, torej ima zelo dobre mlade igralke, Banik pa je mogoče manjša neznanka, a je češki rokomet z reprezentancami na vseh evropskih in svetovnih prvenstvih. Torej imajo kakovost. Z Banikom in Sävehofom se bomo borili za drugo mesto. Je pa dobrodošlo tudi to, da je zraven spet Györ, da bo to nekako merilo, koliko nam manjka do njih," je na novinarski konferenci v Ljubljani razmerja moči v skupini pojasnil Bregar.

Krimovke bodo na prvi izziv, ko na Kodeljevo prihajajo Čehinje, odlično pripravljene. Na sliki video analiza tekmic. FOTO: Damjan Žibert

Za Krim, ki je bil prvak v sezonah 2000/01 in 2002/03 ter finalist 1998/99, 2003/04 in 2005/06, bo to 25. zaporedna sezona lige prvakinj, a Krima tudi tokrat ni med favoriti.

V glavni del Lige prvakinj, torej med 12 najboljših v Evropi,se bodo prebile prve tri ekipe iz vsake skupine, zadnja pa bo nadaljevala pot v pokalu EHF.

Med najožje sodijo že omenjeni Györ, okrepljena Budućnost, Rostov Don in Metz. V skupini A bodo sicer igrali prav Metz, Kristiansand, Podravka s Stankovo in Ferencvaros, v skupini B Rostov Don, Esbjerg, Lublin in Bukarešta z Elizabeth Omoregie, v skupini C pa Valcea, Budućnost z Barbaro Lazović, Bietigheim in Brest z Ano Gros. V glavni del se bodo prebile prve tri ekipe iz vsake skupine, zadnja pa bo nadaljevala pot v pokalu EHF. Tako bo za Krim zelo pomembna že nedeljska tekma proti Baniku, ki, kot je pojasnil Bregar, igra hiter, dinamičen rokomet. "Temelji na protinapadu in izvajanju hitrega centra in iz tega doseže tudi največ zadetkov. Naša naloga bo, da se čim hitreje vračamo v obrambo, da smo agresivni in da ne dovolimo, da se razigra njihova zunanja linija," pravi Krimov strateg.





Krim Mercator v Ligi prvakinj nastopa četrt stoletja. Podvig, ki mu v Evropi ni para. FOTO: Damjan Žibert