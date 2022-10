Četrta zaporedna zmaga Jeseničanov, ki so vedno bližje vrhu lestvice

Med štirimi zaporednimi zmagami so Jeseničani sicer doživeli en poraz, ko jih je v superpokalni tekmi premagala Olimpija.

V petek so doma premagali Bregenzerwald s 6:0, že v soboto pa so bili na gostovanju v Zell am Seeju. Tudi od tam se vračajo z vsemi tremi točkami, čeprav je bil dvoboj sicer izenačen.

Za goste je za hitro vodstvo poskrbel Žan Jezovšek že v drugi minuti. A so tudi domači že v peti izenačili, na nov zadetek pa so Jeseničani čakali do polovice tekme. Današnji glavni junak je bil Gašper Seršen, ki je v 32. minuti poskrbel za novo vodstvo, v začetku zadnje tretjine pa ga je nato še povišal. Le minuto zatem, v 44., pa je za 4:1 zadel še Tjaš Lesničar.

Zell am See je sicer še znižal na 2:4 in v zadnjih treh minutah poskušal še brez vratarja, toda vratar Jeseničanov Antti Karjalainen (33 obramb) ni več klonil.