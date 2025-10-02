Četrti dan svetovnega prvenstva brez slovenske kolajne

Luka Božič, peti v polfinalu, si je na progi privozil dve kazenski sekundi, Benjamin Savšek, 11. v polfinalni vožnji in branilec naslova prvaka, pa štiri, a tudi brez napak sta bila prepočasna, da bi osvojila odličje.
Zmagal je Francoz Nicolas Gestin, ki je tako olimpijskemu naslovu dodal še svetovnega, drugo mesto je z zaostankom devetih desetink zasedel Nemec Lennard Tuchsherer, tretje pa Slovak Matej Benuš, zaostal je sekundo in 61 stotink.
Pri dekletih je bila najboljša Poljakinja Klaudia Zwolinska pred Rusinjo Alsu Minazovo in Brazilko Ano Satila. Eva Alina Hočevar je s štirimi kazenskimi sekundami in z zaostankom več kot deset sekund v finalu zasedla zadnje, 12. mesto, v polfinalu je bila za mesto boljša.
V polfinalu sta s 17. oziroma 24. časom izpadli Alja Kozorog in Lea Novak, Žiga Lin Hočevar se je poslovil že po kvalifikacijah.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.