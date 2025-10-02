Svetli način
Četrti dan svetovnega prvenstva brez slovenske kolajne

Sydney, 02. 10. 2025 07.45 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Po treh dneh tekmovanj svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Penrithu, v katerih so slovenski reprezentanti vsak dan osvojili kolajno, so danes ostali brez nje. V kanuju je bil najboljši slovenski predstavnik Luka Božič, ki je zasedel sedmo mesto, Benjamin Savšek je bil deveti, Eva Alina Hočevar pa 12.

Luka Božič, peti v polfinalu, si je na progi privozil dve kazenski sekundi, Benjamin Savšek, 11. v polfinalni vožnji in branilec naslova prvaka, pa štiri, a tudi brez napak sta bila prepočasna, da bi osvojila odličje.

Zmagal je Francoz Nicolas Gestin, ki je tako olimpijskemu naslovu dodal še svetovnega, drugo mesto je z zaostankom devetih desetink zasedel Nemec Lennard Tuchsherer, tretje pa Slovak Matej Benuš, zaostal je sekundo in 61 stotink.

Benjamin Savšek FOTO: Profimedia

Pri dekletih je bila najboljša Poljakinja Klaudia Zwolinska pred Rusinjo Alsu Minazovo in Brazilko Ano Satila. Eva Alina Hočevar je s štirimi kazenskimi sekundami in z zaostankom več kot deset sekund v finalu zasedla zadnje, 12. mesto, v polfinalu je bila za mesto boljša.

V polfinalu sta s 17. oziroma 24. časom izpadli Alja Kozorog in Lea Novak, Žiga Lin Hočevar se je poslovil že po kvalifikacijah.

