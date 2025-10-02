Četrti dan svetovnega prvenstva brez slovenske kolajne

Luka Božič, peti v polfinalu, si je na progi privozil dve kazenski sekundi, Benjamin Savšek, 11. v polfinalni vožnji in branilec naslova prvaka, pa štiri, a tudi brez napak sta bila prepočasna, da bi osvojila odličje.

Zmagal je Francoz Nicolas Gestin, ki je tako olimpijskemu naslovu dodal še svetovnega, drugo mesto je z zaostankom devetih desetink zasedel Nemec Lennard Tuchsherer, tretje pa Slovak Matej Benuš, zaostal je sekundo in 61 stotink.