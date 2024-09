Gajser VN Turčije končal na drugem mestu za Pradom

Pred zadnjima dvema preizkušnjama v SP je jasno, da sta v boju za naslov ostala zgolj še Gajser (Honda) in Prado (GasGas). Konec tedna v Turčiji je slovenski as začel z 18 točkami naskoka, po koncu tedna pa je ta zdaj 14 točk.

Iz boja za naslov je odpadel Nizozemec Jeffrey Herlings (KTM), ki je prvo vožnjo sklenil na 10. mestu, v drugo pa je bil tretji. V seštevku tako po novem za Gajserjem zaostaja 53 točk.

Gajser, ki danes praznuje 28. rojstni dan, je prvo vožnjo začel dobro, a z linijami iz sobotnih kvalifikacij ni bil kos najboljšim. Preizkušnjo je tik za Pradom končal na četrtem mestu. Slavil je Švicar Jeremy Seewer (Kawasaki) pred Francozom Maximom Renauxom (Yamaha).

Tudi v drugo je slovenski as dobro startal, a v prvem ovinku zaostal za Pradom. Ta se je sprva odpeljal na nekaj sekund razlike, a je slovenski as nekaj časa ostajal blizu in vršil pritisk na aktualnega svetovnega prvaka. Toda ta je bil v drugo boljši, se Gajserju odpeljal, slednji pa je moral braniti mesto tudi proti Herlingsu.

Ciljno črto so po vrsti prečkali Prado, Gajser in Herlings, zmagovalec prve dirke Seewer pa je bil šesti in izgubil zmago na VN Turčije. Ta je pripadla Pradu s 45 točkami, Gajser je končal s 40, Seewer pa je bil z enakim številom točk tretji.

"Po zmagi v kvalifikacijah sem komaj čakal na današnji dan, vendar nato nisem imel enakega občutka na stezi kot včeraj," je dejal 28-letni Gajser.

"Kar so storili čez noč, ravno ni izboljšalo proge. Nastala je steza z le eno linijo in nikakor nisem mogel prehiteti Prada v drugi vožnji. Seveda pa ne morem biti razočaran, saj dve dirki pred koncem še vedno vodim v skupnem seštevku. Sem samozavesten, da lahko dokončam delo," je še dodal štirikratni svetovni prvak v razredu MXGP.

Dobro je drugo vožnjo odpeljal tudi drugi Slovenec Jan Pancar (KTM). Prvih nekaj ovinkov je odpeljal na sedmem mestu, do konca preizkušnje pa nekaj mest izgubil. Bil je deveti. Skupaj s prvo vožnjo, ko je bil po slabem startu na koncu 16., je to pomenilo novih 17 točk za skupni seštevek. V njem je 14. z 236 točkami.

V razredu MX2 je slavil Belgijec Lucas Coenen (Husqvarna), ki je bil najboljši v obeh vožnjah. Drugo mesto je na VN Turčije pripadlo Nizozemcu Kayu de Wolfu (Husqvarna), tretje pa Nemcu Simonu Längenfelderju (GasGas).

V skupnem seštevku je še naprej vodilni de Wolf (Husqvarna), ki je zbral 873 točk. Drugi je Lucas Coenen z 829 točkami, tretji pa Längenfelder s 774.

Naslednja dirka za SP bo VN Kitajske v ponedeljek, 16. septembra. Dan prej bodo kvalifikacije. Po kitajski preizkušnji v bližini Šanghaja bo do konca sezone le še VN Kastilje v Cozarju (29. september).

Izidi, MXGP:

- 1. vožnja:

1. Jeremy Seewer (Švi),

2. Maxime Renaux (Fra),

3. Jorge Prado (Špa),

4. Tim Gajser (Slo), ...

16. Jan Pancar (Slo);

- 2. vožnja:

1. Jorge Prado (Špa),

2. Tim Gajser (Slo),

3. Jeffrey Herlings (Niz), ...

9. Jan Pancar (Slo);

- skupno VN Turčija:

1. Jorge Prado (Špa) 45,

2. Tim Gajser (Slo) 40,

3. Jeremy Seewer (Švi) 40, ...

12. Jan Pancar (Slo) 17;

- SP skupno (18):

1. Tim Gajser (Slo) 910,

2. Jorge Prado (Špa) 896,

3. Jeffrey Herlings (Niz) 857 ...

14. Jan Pancar (Slo) 236.