Charles Leclerc zaročil svoje dekle Alexandro Saint Mleux

Charles Leclerc in Alexandra Saint Mleux sta postala par leta 2023, vse od takrat pa se 23-letna vplivnica in manekenka pogosto udeležuje dirk formule 1.

Zvezdnika imata skupaj psa Lea in ta je bil tudi v ospredju zaroke. "Očka se želi poročiti s tabo," je pisalo na obesku ovratnice, katere fotografijo je Leclerc objavil na družbenih omrežjih.