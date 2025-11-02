Charles Leclerc zaročil svoje dekle Alexandro Saint Mleux

Charles Leclerc in Alexandra Saint Mleux sta postala par leta 2023, vse od takrat pa se 23-letna vplivnica in manekenka pogosto udeležuje dirk formule 1.
Zvezdnika imata skupaj psa Lea in ta je bil tudi v ospredju zaroke. "Očka se želi poročiti s tabo," je pisalo na obesku ovratnice, katere fotografijo je Leclerc objavil na družbenih omrežjih.
"Gospod in gospa Leclerc," je Monačan zapisal v objavi, s katero je svetu sporočil veselo novico. Objava je v manj kot eni uri prejela že skoraj dva milijona všečkov, nanjo pa se je odzvalo tudi več dirkačev formule 1.
Kot prvi je mlademu paru čestital Oscar Piastri, novice pa se je razveselil tudi Leclercov nekdanji moštveni kolega pri Ferrariju Carlos Sainz.
