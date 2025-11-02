Svetli način
Drugi športi

Charles Leclerc zaročil svoje dekle Alexandro Saint Mleux

Monte Carlo, 02. 11. 2025 20.27 | Posodobljeno pred 1 uro

Ž.Ž.
Monaški dirkač formule 1 Charles Leclerc se je zaročil s svojim dolgoletnim dekletom Alexandro Saint Mleux. Veselo novico sta 28-letnik in njegova pet let mlajša izbranka delila prek družbenih omrežij. Mladi par je pod objavo že prejel veliko čestitk iz sveta formule 1.

Charles Leclerc in Alexandra Saint Mleux
Charles Leclerc in Alexandra Saint Mleux FOTO: Profimedia

Charles Leclerc in Alexandra Saint Mleux sta postala par leta 2023, vse od takrat pa se 23-letna vplivnica in manekenka pogosto udeležuje dirk formule 1.  

Zvezdnika imata skupaj psa Lea in ta je bil tudi v ospredju zaroke. "Očka se želi poročiti s tabo," je pisalo na obesku ovratnice, katere fotografijo je Leclerc objavil na družbenih omrežjih.



"Gospod in gospa Leclerc," je Monačan zapisal v objavi, s katero je svetu sporočil veselo novico. Objava je v manj kot eni uri prejela že skoraj dva milijona všečkov, nanjo pa se je odzvalo tudi več dirkačev formule 1.

Kot prvi je mlademu paru čestital Oscar Piastri, novice pa se je razveselil tudi Leclercov nekdanji moštveni kolega pri Ferrariju Carlos Sainz

formula ena charles leclerc zaroka alexandra saint mleux
Slash
02. 11. 2025 21.46
+1
Hvala Bogu je z vplivnico ! Sem se že ustrašil, da je s kakšno normalno punco...
