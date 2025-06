Charlie Woods po očetovih stopinjah: zmagal na svojem prvem turnirju

16-letni Charlie Woods je slavil v finalu s šestimi udarci pod parom (66) in zmagal po treh krogih s skupnim izidom 15 udarcev pod parom (201).

"To mi pomeni tako veliko, ker še nisem zares nastopil na najvišji ravni. In to mi je končno uspelo po vsem trudu, ki sem ga vložil, in po tem, ko nisem dobro igral na velikih turnirjih v preteklosti. Čeprav vem, da zmorem še veliko bolje od tega, se je vse skupaj končno sestavilo. To je odličen občutek," je za spletno stran združenja AJGA dejal mladi Woods.