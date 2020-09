Padec, ki odmeva: Dygertova operirana, sledi dolgo okrevanje

"Odleglo nam je, da ta nesreča ni bila še hujša, kot bi lahko bila. Pretreslo nas je, toda Chloe je mlada in je borka," je dejal Jim Miller, športni direktor Ameriške kolesarske zveze (USAC)."S Chloejino odločnostjo vemo, da bo na kolesu, še preden se bomo zavedali. Za zdaj si želimo, da bi se osredotočila na zdravljenje."

Dygertova je šla v kronometer kot branilka naslova in glavna favoritinja, na vmesnem času po 14,9 kilometra sicer 31,7 kilometra dolge preizkušnje pa je postavila tudi najboljši čas, ki je bil za skoraj pol minute hitrejši od najbližje zasledovalke. Toda na spustu je Dygertova izgubila nadzor nad kolesom in trčila v ograjo, nato pa se skotalila po strmem hribu. Imela je veliko sreče, saj je v ograjo trčila z delom telesa, ki ni bil zaščiten. Po hitrem posredovanju zdravnikov na prizorišču so jo s helikopterjem odpeljali v Bologno, kjer je bila pri zavesti, a je bilo že po prvih posnetkih s prizorišča jasno, da je utrpela globoko ureznino.

'Udobno počiva'

"Dygertovi so nemudoma na pomoč priskočili zdravniki na prizorišču nesreče. Odpeljali so jo v bolnišnico v Bologni, kjer jo je zdravila njena zdravniška ekipa. Prestala je operacijo, udobno počiva in pričakujemo, da si bo povsem opomogla," so še sporočili pri USAC.

Njen oče David je za IndyStarpo nesreči dejal, da si je kolesarska šampionka huje poškodovala kvadriceps. Osebna trenerka Kristin Armstrongje medtem prav tako izrazila prepričanje, da si bo njena varovanka povsem opomogla.

Svari pred hitenjem

"Chloe je nadarjena atletinja. Že v preteklosti je bila udeležena v nesrečah in se vrnila močnejša kot kadarkoli. Ne dvomim, da bo tako tudi tokrat," je v izjavi za javnost zapisala Armstrongova. Za Cyclingnews je tudi povedala, kako težko ji je bilo spremljati razplet dogodkov daleč od Imole, saj je tekmo spremljala iz Boiseja v domačem Idahu.

"Chloe v dirkanje s kolesom vloži vse, kar ima. Ljudje navdušuje njen karakter in način, na katerega tekmuje,"je povedala Armstrongova."Je srdita tekmica in srdito trenira. Ljubi tekmovanje in razburjenje, ki ga prinaša zmagovanje, je v njeni DNK, to pa ji bo pomagalo ozdraveti. Ljubi zmagovanje. Najpomembnejša stvar za Chloe je, da zaupa v proces, ko se bo vračala. Vsi bomo morali biti potrpežljivi in zaupati procesu. Ne bo se zgodilo čez noč, ko pa se bomo tega zavedali in bili potrpežljivi, ni dvoma, da se bo Chloe vrnila močnejša kot kadarkoli,"