Presenečenje v F1: Horner se poslavlja z vrha Red Bulla

Prvi naslov svetovnega prvaka je Red Bull osvojil leta 2010, ko je Sebastian Vettel začel niz štirih zaporednih zmagovalnih sezon. Po dominaciji Mercedesa se je Red Bull vrnil na vrh in v sezoni 2023 dobil kar 21 od 22 dirk, Max Verstappen pa je pri tem postavil nov rekord z desetimi zaporednimi zmagami.

Pod Hornerjevim vodstvom je bil Red Bull izjemen, pohvali pa se lahko s številnimi uspehi: osem naslovov svetovnega prvaka med dirkači in šest med konstruktorji, vključno z dominantno sezono leta 2023.

V uradni izjavi so v moštvu zapisali: "Red Bull je Christiana Hornerja z današnjim dnem razrešil operativnih dolžnosti in za novega izvršnega direktorja ekipe Red Bull Racing imenoval Laurenta Mekiesa. Oliver Mintzlaff, direktor za korporativne projekte in naložbe, se je ob tem Christianu Hornerju zahvalil za izjemno delo v zadnjih 20 letih."

Hornerjeva odstavitev je nemara tudi posledica notranjih napetosti na vrhu ekipe Red Bull, ki so jih zaostrile tudi izjave Josa Verstappna, očeta trikratnega svetovnega prvaka, ki je javno podprl njegov odhod. Uradna razlaga za spremembo na vrhu je "športna kriza" ekipe, ki trenutno zaseda šele četrto mesto v konstruktorskem seštevku, ter izrazito nezadovoljstvo prvega dirkača Maxa Verstappna, ki se je letos že izločil iz boja za naslov. Trenutno ima na polovici sezone 69 točk zaostanka za vodilnim Oscarjem Piastrijem.