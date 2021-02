Cicipas bo v četrtfinalu izzval Nadala, Pegula še naprej preseneča

Španec Rafael Nadal, drugi igralec svetovne teniške lestvice, je na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu s 6:3, 6:4 in 6:2 premagal Italijana Fabia Fogninija ter bo 43. zaigral v četrtfinalu grand slamov. Naslov na uvodnem turnirju sezone velike četverice čaka od leta 2009. Za uvrstitev v polfinale bo igral z Grkom Stefanosom Cicipasom.

Grk Stefanos Cicipas, peti nosilec, se je v nadaljevanje turnirja uvrstil brez boja, ker je nekaj ur pred začetkom njunega obračuna deveto postavljeni Italijan Matteo Berrettinizaradi poškodbe trebušne predpone dvoboj predal. Rafael Nadal bo v Melbournu igral trinajstič med zadnjo osmerico in je sedaj tretji na večni lestvici, pred njim sta le Roger Federer (15) in John Newcombe (14). Če bo šlo vse po predvidevanjih, ga bo lahko v finalu čakal Srb Novak Đoković, ki se je iz osmine finala prebil že v nedeljo za svoj dvanajsti četrtfinale na OP Avstralije."Vesel sem preboja v četrtfinale, dober začetek turnirja je za menoj. Ko ti to uspe proti takemu igralcu, kot je Fabio, šteje še nekaj več. Dolga leta dvobojev z njim so za mano, saj vedno, ko greš na igrišče s takim nasprotnikom, lahko pričakuješ težave," je po dokaj lahko dobljeni tekmi povedal Nadal. Španec je 33-letnega Foginija premagal trinajstič, ob tem ima štiri poraze v medsebojnih dvobojih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Rubljov in Medvedjev za polfinale

Na teniškem odprtem prvenstvu Avstralije sta znana tretja para četrtfinala za moške in ženske. V moškem se bosta pričakovano pomerila Rusa Danil Medvedjev in Andrej Rubljov, medtem ko se bosta za polfinale Melbourna udarili Američanki Jessica Pegula in Jennifer Brady. V moški konkurenci tokrat večjih težav ni imel četrti nosilec Medvedjev, ki je po 92 minutah napredoval v svoj prvi četrtfinale na OP Avstralije. S 6:4, 6:2, 6:3 je premagal eno večjih presenečenj tega turnirja, Američana Mackenzieja McDonalda. Potem ko je v tretjem krogu po dolgem dvoboju s Srbom Filipom Krajinovićem s tribun nagnal svojega trenerja Gillesa Cervaro, je bil tokrat bolj miren. "Zame je to navdušujoč trenutek. Prvič sem v četrtfinalu na OP Avstralije in to je zame velik dosežek," je po tekmi dejal 25-letni Moskovčan. Še pred koncem drugega današnjega obračuna je dodal, da bo vsekakor navijal za svojega rojaka Rubljova, saj bi s tem Rusija imela vsaj enega predstavnika v polfinalu prvega turnirja velike četverice v sezoni. Želja se je finalistu OP ZDA leta 2019 uresničila, saj je Rubljov po predaji Norvežana Casperja Ruuda napredoval med najboljših osem. Sedmi nosilec je zanesljivo dobil prvi niz s 6:2, v drugem pa je imel prednost "breaka", nato pa je moral Ruud zahtevati zdravniško pomoč. Po koncu le te je zaigral kot prerojen, dobil štiri igre zapovrstjo za vodstvo 5:3, a se je 23-letni Moskovčan vrnil in dobil podaljšano igro s 7:3. Dvaindvajsetletni Ruud, prvi Norvežan v osmini finala turnirja za grand slam po svojem očetu Christianu, je nato zaradi bolečin v trebuhu dvoboj predal. Rubljev bo tako kot Medvedjev prvič igral v četrtfinalu OP Avstralije, skupaj pa četrtič. Doslej se v polfinale še ni prebil, v medsebojnih dvobojih pa je uspešnejši Medvedjev, ki je dobil vse štiri obračune.

icon-expand Jessica Pegula še naprej preseneča in obenem navdušuje z igrami na letošnjem Odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. FOTO: AP